Für das laufende Wintersemester haben sich 1314 Studierende an der Hochschule Coburg neu eingeschrieben. Das sind 242 Erstsemester weniger als im letzten Wintersemester . Wie die Hochschule Coburg auf Anfrage mitteilte, sei der Rückgang der Zahl auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Generell würden Studierende aus ganz Bayern darüber hinaus nach Coburg kommen, um ein Studium aufzunehmen. Seit Ausbruch der Pandemie würden sich Studierende tendenziell eher Hochschulen in der Nähe ihres Wohnorts aussuchen. In der Region um Coburg leben weniger potenzielle Studierende als zum Beispiel im Raum München.