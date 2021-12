Coburg vor 58 Minuten

Widerstand

"Ist ja wie im Zeltlager hier": Das sagen die Teilnehmer der Coburger Corona-Demo

Etwa 350 Menschen sangen am Montag in Coburg erneut gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung an. Der objektive Beobachter wähnte sich eher im Kinderzeltlager. Aber Bill Gates durfte auch nicht fehlen.