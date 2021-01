Wenn Thomas Apfel - vorzugsweise mit seinem E-Bike - in der Uferstraße vorbeikommt, muss er regelmäßig schmunzeln. Denn dort scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Noch immer lächelt er als OB-Kandidat von einer Plakatwand! Das Wahlplakat mag mittlerweile schon etwas ramponiert sein und sich an der einen und anderen Ecke auch schon langsam lösen - aber dieser Apfel, so scheint es, hat eine bemerkenswert lange Haltbarkeit. Denn, zur Erinnerung: Die Kommunalwahl war Mitte März. Und nur so zur Einordnung: Als das Plakat geklebt wurde, wussten in Deutschland nur wenige, was der Begriff "Lockdown" bedeutet. Doch - natürlich - hat auch diese kuriose Plakat-Geschichte indirekt mit dem verflixten Virus zu tun. Aber der Reihe nach.