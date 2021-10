Drei Premierenabende, drei ungetrübte Erfolge beim Publikum - so liest sich die Bilanz des Landestheaters Coburg beim Start in die neue Spielzeit. Nach dem Erfolg des Heimkehrer-Dramas "Draußen vor der Tür" in der Reithalle am Freitag und der umjubelten Erstaufführung des Musicals "Next to Normal" am Samstag rundete die Live-Premiere von Wolfgang Amadeus Mozarts "Cosi fan tutte" am Sonntag dieses Wochenende ab.

In der Regie von Dominik Wilgenbus waren auch zwei neu engagierte Gesangsolisten zu erleben: die Sopranistin Galina Benevich als Fiordiligi und der Tenor William Wallace Morgan als Ferrando. Unter der Leitung von Johannes Braun musizierte das Philharmonische Orchester unter Corona-Bedingungen in kleiner Besetzung.

