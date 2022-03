Politische Graffitis und zerstochene Reifen beim "Mix Markt": In der Callenbergerstraße in Coburg brachten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes am vergangenen Wochenende politische Schmierereien an und zerstachen die Reifen eines Firmenwagens. Hierbei handelte es sich um eine gezielte Anfeindung auf den Verbrauchermarkt "Mix Markt".

Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag, dem 28. März 2022, in einer Meldung mit. Die Kriminalpolizei Coburg hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht aktuell nach Zeugen.

Coburg: Unbekannte zerstechen alle vier Reifen eines Lieferwagens

Am frühen Samstagmorgen (26.03.2022) beschmierten die Täter ein Lieferfahrzeug des Lebensmittelgeschäfts "Mix Markt" mit ausländischen Schriftzeichen und zerstachen alle vier Reifen des Wagens.

Zudem sprühten die Unbekannten auf die Einfahrt des Verbrauchermarktes ein Hakenkreuz und Aussagen, die sich gegen den russischen Krieg in der Ukraine beziehen. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Daniel Reinhardt/dpa (Symbolfoto)