Seit 28 Jahren gibt es den Coburger Familienpass. Auch im Jahr 2023 leistet er einen wertvollen Beitrag zur gelebten Familienfreundlichkeit. Wie die Stadt Coburg berichtet, biete sie gemeinsam mit vielen regionalen Partnern mit dem kostenlosen Angebot unterschiedlichste Vergünstigungen: von Frisör über Cafés und Museen bis hin zu vielen weiteren Einrichtungen. Der Coburger Familienpass beinhaltet Angebote in den Bereichen Freizeit, Kultur, Bildung, Handwerk, Handel und Dienstleistungen.

„Besonders in der aktuellen Zeit ist es für Familien oftmals gar nicht so leicht, ausreichend Budget für gemeinsame Ausflüge beiseitezulegen“, erklärt 3. Bürgermeister Can Aydin. „Daher freut es mich sehr, dass der Coburger Familienpass bereits seit so vielen Jahren als unterstützende Leistung in unserer Stadt besteht“, so Aydin weiter.

„Nur dank der tollen Angebote der vielen Partner*innen in und um Coburg, von denen wir jedes Jahr so viel Bereitschaft erfahren, ist es uns möglich den Familienpass als finanzielle Unterstützung aufrecht zu erhalten und so Familien viele gemeinsame Momente zu schenken“, berichtet Bianca Haischberger, die Leiterin der Stabsstelle „Bündnis Coburg – Die Familienstadt & Demografie“. „Familien, die bereits 2022 einen Pass haben, erhalten von uns einen Link per E-Mail, mit dem sie den Pass mit nur einem Klick fürs nächste Jahr verlängern können“, erläutert Bianca Haischberger.

Ab dem 1. Dezember 2022 kann der Familienpass wie gewohnt auf der Internetseite der Stadt Coburg www.coburg.de/familienpass beantragt werden. Ein Animationsfilm erklärt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie die Beantragung ganz einfach von Zuhause funktioniert.

Nach einer kurzen Bearbeitungszeit erhalten die Antragstellenden per E-Mail die Anmeldedaten für die Familienpass-App, die kostenlos im App-Store oder Google-Play-Store auf das Smartphone herunterladen werden kann. Nach dem Start der App werden die Anmeldedaten eingegeben und schon können in einer App bis zu fünf Pässe von Familienmitgliedern genutzt werden. Um von den regionalen Vergünstigungen Gebrauch zu machen, braucht es nur die Familienpass-App und einen amtlichen Ausweis.

Bürger*innen, die Anregungen für den Coburger Familienpass haben, Unterstützung bei der Beantragung benötigen oder Fragen zur Nutzung der App haben, wenden sich bitte an die Stabsstelle „Bündnis Coburg – Die Familienstadt & Demografie“ sowie die zuständigen Mitarbeitenden, Tel. 09561 / 89-3011 oder familienpass@coburg.de.