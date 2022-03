Der Frühling hält Einzug ins Coburger Städtchen und die beliebte Innenstadtkampagne des vergangenen Jahres „COBURG blüht AUF - Komm zum Gucken, Plaudern, Bummeln“ startet erneut.

Wie das Citymanagement Coburg berichtet, werden als Auftakt der Kampagne Blumengrüße an Coburger*innen verschenkt. Am kommenden Samstag 26.03.2021 ab zehn Uhr ist im Bereich Stadtcafé / Spitaltor der neue Stadtmacher-Stand und ein Blumenmeer aufgebaut. Dort übergibt das Citymanagement und Mitglieder der Innenstadt-Projektgruppe „Stadtmacher“ 1000 Blumen an die Besucher*innen der Innenstadt. Umrahmt wird die Aktion von Pubsody, bestehend aus Conrad & Sino Dee, mit feinster handgemachter Musikunterhaltung.

Die Aktion kam im letzten Jahr bei der Coburger Bevölkerung so gut an, dass die Verantwortlichen beschlossen haben, diese zu wiederholen. Denn, was gibt es in dieser Zeit Schöneres als Anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Citymanagerin Andrea Kerby lädt ein: „Kommen Sie vorbei und holen Sie sich Ihren ganz persönlichen Blumengruß. Wir möchten nicht nur die Innenstadt erblühen lassen, sondern ganz Coburg.“

Ein Selfie-Point in der Spitalgasse lädt zu kreativen Fotos ein, denn auch auf den Social-Media-Kanälen soll Coburg erblühen. Alle Fotos dürfen gerne unter dem Hashtag #coburgblühtauf gepostet werden.

Darüber hinaus sind ab 26.03.22 einige Coburger Brunnen österlich geschmückt. Dreizehn Brunnen wurden zum Teil auf Initiative des Citymanagements und zum Teil, wie gewohnt, von Schulen und Kindergärten geschmückt. Zu Beginn des Projekts war aufgrund des Corona-Situation noch nicht absehbar, ob Kindergärten und Schulen sich beteiligen möchten und können. Daher wurden einige Brunnen extern vergeben und frühlingshaft in bunten Farben mit stilisierten Blumen geschmückt. Erfreulicherweise haben sich sieben Einrichtungen bereit erklärt, Brunnen zu gestalten. Die klassische Prämierung wird es aus Gründen der Fairness in diesem Jahr nicht geben. Alle beteiligten Kinder bekommen mit der freundlichen Unterstützung der VR-Bank Coburg eG eine kleine Überraschung als Dankeschön.

Folgende Brunnen werden von Einrichtungen geschmückt:

Gerberbrunnen (AWO Schülerhort Coburg)

Bürglaßbrunnen (Jean-Paul-Grundschule Coburg)

Alexandrinenbrunnen (Rückert-Mittelschule)

Brunnen am Albertinum (Privates Berufliches Schulzentrum Coburg)

Brunnen an der Morizkirche (Mauritiusschule Ahorn)

Brunnen in der Anna-B.-Eckstein-Anlage (Kinder- und Jugendzentrum Wüstenahorn)

Brunnen am Von-Stockmar-Platz (OGA der Rudolf-Steiner-Schule)

Am 26.03.22 um 15:00 Uhr feiert die Jean-Paul Schule eine kleine musikalische Brunneneröffnung mit den Kindern der Klasse 1b und Klasse 3b an „ihrem“ Brunnen im unteren Bürglaß und lädt alle Interessierten hierzu ein.

Auf der Facebookseite des Citymanagements, dem „Cityguide“, werden alle Brunnen nach und nach vorgestellt. Der Brunnen mit den meisten Likes bekommt einen Sonderpreis vom Citymanagement by Stadtmacher.

Coburg blüht auf – komm zum Gucken, Plaudern, Bummeln! Die "Stadtmacher" freuen sich auf zahlreiche Besucher in der schönen Coburger Innenstadt!