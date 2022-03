Unter dem Titel "Club D1" beginnt am Donnerstag, 10. März, eine neue Veranstaltungsreihe in der Digitalen Manufaktur auf dem ehemaligen Goebel-Gelände in Rödental. Künftig soll die Lounge der Digitalen Manufaktur einmal im Monat zu einem Ort der Begegnung werden, Musik inklusive.

Brasilianischer Gitarrist

Zum Auftakt an diesem Donnerstag erwartet die Gäste ein Bossa-Nova-Programm mit dem brasilianischen Gitarristen Samu Neves. Los geht's um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gilt die "2Gplus"-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen möglich unter zukunftcoburgdigital.de.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine hat sich das Organisationsteam entschieden, den kompletten Erlös des ersten Abends an die Ukraine-Hilfe der Stadt Coburg zu spenden, die sich um die Aufnahme und Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge kümmert.