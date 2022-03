Die Coburger FDP hat seit geraumer Zeit das Thema Verkehr zu ihrem Leib- und Magenthema gemacht. Unter anderem wurde auch schon einmal vorgeschlagen, am künftigen Globe am Güterbahnhof wieder einen Bahn-Haltepunkt zu schaffen. Doch bis zur Eröffnung des Globe, die wohl Anfang 2023 ansteht, wird das keinesfalls klappen - zu lange sind erfahrungsgemäß die Planungszeiten, wenn es um Projekte mit der Deutschen Bahn geht.

Rechtzeitig die Weichen stellen

Was eine gute Verkehrsanbindung des künftigen Klinikums auf dem ehemaligen BGS-Gelände betrifft, wollen die FDP-Stadträte Michael Zimmermann und Hans-Heinrich Eidt deshalb bereits rechtzeitig die Weichen stellen.

In einem Antrag fordern sie, dass - in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn - die Planungen für einen Bahn-Halt unmittelbar am neu geplanten Klinikum vorangetrieben werden. Klar: Die bestehende Bahnstrecke Coburg-Sonneberg verläuft keine 100 Meter entfernt vom ehemaligen BGS-Gelände.

In der Begründung ihres Antrags geben Zimmermann und Eidt zu bedenken, dass die Planungen für das neue Klinikum mittlerweile weit fortgeschritten seien. Doch die Planungen für die verkehrstechnische Erschließung würden sich offenbar schwierig gestalten - auch, was angedachte Straßenunterführungen betrifft.

"Klares Statement" einer klimafreundlichen Stadt

Wörtlich schreiben Zimmermann und Eidt: "Aus unserer Sicht sollte so ein Vorzeigeprojekt wie das neue Klinikum in Zeiten der Klimakrise bereits bei der Eröffnung vernünftig mit der Bahn erreichbar sein. Ein Halt an dieser Stelle ist deshalb unverzichtbar." Außer den Patienten und Angehörigen werde sicher auch eine große Zahl an Mitarbeitern das Angebot annehmen und das Projekt zu einem "großen Erfolg" werden lassen. Ein Bahn-Halt am neuen Klinikum zur Eröffnung wäre außerdem "ein klares Statement Coburgs als klimafreundliche Stadt", so die beiden FDP-Stadträte.