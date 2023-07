Bad Rodach: Spielzeug-Gigant Haba räumt Fehler ein und stellt sich neu auf

Bad Rodach: Spielzeughersteller Haba kündigt Veränderungen an

Der fränkische Spielzeug-Riese Haba kündigte vor Kurzem einen enormen Stellenabbau an - der Coburger Landrat zeigte sich daraufhin geschockt. Jetzt äußerte sich das Unternehmen aus Bad Rodach am Donnerstag (20. Juli 2023) erneut in einer Pressemitteilung und blickt auf die vergangenen Entscheidungen und Herausforderungen zurück. Dabei sei nicht alles optimal gelaufen. Mit neuen Mitarbeitenden in der Führungsebene soll es jetzt aber in Richtung "Haba 2030" gehen.

Bad Rodacher Spielzeughersteller Haba will falsche Entscheidungen korrigieren - und begrüßt neue Führungskräfte

"Die wirtschaftlichen Herausforderungen haben uns als Familienunternehmen in fast jeder Hinsicht stark getroffen", erläutert Mario Wilhelm, Geschäftsführer der Haba Familygroup. "Zudem wurden in den vergangenen Jahren einige Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Das müssen wir uns eingestehen. Wir sind dabei, diese nunmehr zu korrigieren, mit dem Ziel, unser Unternehmen zukunftsfähig für die nächsten Jahre zu machen."

Die Haba Familygroup sei in den vergangenen Jahren personell stark gewachsen, habe jedoch "die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als Auswirkungen der Covid-Pandemie massiv zu spüren" bekommen. Aus diesem Grund organisiere sich jetzt einer der größten Arbeitgeber der Region Coburg "inhaltlich und personell neu". Die Geschäftsführung habe seit kurzem eine neue Führungsebene, die neben der geschäftsführenden Gesellschafterin Sabine Habermaass aus zwei weiteren Personen besteht.

"Neben Sabine Habermaass als Vertreterin der Inhaberfamilie rückten Mario Wilhelm und Stefanie Frieß in das Führungsgremium auf. Wilhelm (37) habe bereits vor seinem Studium an der Fachhochschule Schmalkalden und später an der Universität Bamberg als Ferienarbeiter bei Haba gearbeitet und sei 2010 offiziell dort eingetreten. Seit 2020 sei er für den Personal- und Rechtsbereich verantwortlich gewesen und habe im Mai 2023 die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen.

"Es geht in die richtige Richtung" - Auftragslage mache Hoffnung

Unterstützt werde Wilhelm seit Juni 2023 insbesondere durch Stefanie Frieß (45), die den Geschäftsbereich Vertrieb und Marketing neu verantwortet, informiert Haba weiter. "Ich freue mich in meiner neuen Rolle einen Beitrag zur Neuausrichtung des Unternehmens leisten zu dürfen - auch wenn die Rahmenbedingungen derzeit schwierig sind. Das Team steht enger denn je zusammen und gerade der Zusammenhalt hier ist fantastisch", wird Stefanie Frieß zitiert. Weiter sagt sie:

"Wir konzentrieren uns auf das, was uns in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht hat. In jedem einzelnen Produkt stecken so viel Erfahrung, Leidenschaft und Kreativität. Das alles tun wir, um Kinder auch in Zukunft in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Nachdem wir in den ersten Monaten des Jahres einige Lieferschwierigkeiten hatten, macht mir gerade der aktuelle Auftragseingang viel Mut - es geht in die richtige Richtung und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Vor ihrem Eintritt ins Unternehmen habe Frieß verantwortlichen Positionen bei Unternehmen wie Adidas oder Cybex ausgefüllt, und bringe Expertise in den Bereichen Marketing und Produktgestaltung mit. Das Führungsteam solle sie vornehmlich durch ihre Erfahrungen auf den Gebieten Transformation und Strategie ergänzen.

Haba Familiygroup konzentriert sich auf das Kerngeschäft und erfolgreiche Produktgruppen

Nach den personellen Veränderungen in der Unternehmensführung stelle sich die Haba Familiygroup mit den Produktmarken Haba, Haba Pro und Jako-o derzeit neu auf. Im Fokus stünden dabei eine Konzentration auf das Kerngeschäft sowie jene Produktgruppen, die besonders erfolgreich sind, informiert das Bad Rodacher Unternehmen. Auch die Politik unterstütze die "Vision 'Haba 2030 - für unsere Kinder von morgen'". Landrat Sebastian Straubel (CSU) nannte Haba einen "sehr wichtigen Arbeitgeber unserer Region", wie inFranken.de berichtete.

Derzeit arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 1800 Menschen für die Haba Familygroup. Umsatzeinbrüche insbesondere im Endkundengeschäft seien Gründe für den geplanten Stellenabbau. Derzeit fänden Gespräche mit dem Betriebsrat statt. Wie viele Stellen genau abgebaut werden sollen, wurde nicht mitgeteilt. Weitere Nachrichten aus Coburg findest du in unserem Lokalressort.

