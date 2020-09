70 Busfahrer legen Arbeit in Coburg nieder

Die Stadtbusse in Coburg sind am Mittwoch alle stehengeblieben. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die Busfahrer der SÜC zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. Wilhelm Austen, Geschäftsführer der SÜC, äußerte zwar grundsätzlich Verständnis für einen Arbeitskampf , sah jedoch den Zeitpunkt während der Corona-Pandemie als falsch an. Damit sich die Schüler nicht in einige wenige Busse hätten drängen müssen und der Corona gebotene Abstand unmöglich gewesen wäre, entschloss sich die SÜC, den Stadtbusverkehr ganz einzustellen.