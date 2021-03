Mit dem 2. Internationalen Classic Grand Prix findet am 5. September 2021 ein Großereignis für jeden Fahrer und Liebhaber historischer Automobile in Bayreuth statt, so heißt es in einer Pressemitteilung der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH. Die Anmeldung für bis zu 180 Autos sowie Fahrer und Begleitpersonen läuft ab sofort bis 30. April 2021.

Die Streckenführung der Rallye ist bereits ein Highlight für sich. Von Bayreuth, der UNESCO-Welterbe und Wagnerstadt, führt die Fahrt in zwei der schönsten deutschen Ferienlandschaften und Naturparks: Tiefgrüne, geheimnisvolle Wälder und Felsenmeere erwarten die Teilnehmer im Fichtelgebirge und romantische Täler und mittelalterliche Burgen in der Fränkischen Schweiz.

Das als „Rallye der Genüsse“ angekündigte Oldtimer-Event wird jeden verzaubern, der reizvolle Panoramen, sympathische Betreuung und beste Küche zu schätzen weiß. Doch nicht nur für die Teilnehmer der Oldtimer-Rallye ist die internationale Veranstaltung ein Erlebnis: Am Morgen und am Abend können blitzendes Chrom und 180 zeitlos schöne Karossen vom Publikum am Volksplatz aus nächster Nähe bestaunt werden.

Auch abseits von Zeitfahrprüfungen und Pokalen hat dieses Großevent viel zu bieten. Im Anschluss an die Rallye wartet exklusive Kulinarik beim Gala Abend mit Preisverleihung, der „Driver´s Night“. Beim abendlichen Highlight des Classic Grand Prix werden acht kulinarische Köstlichkeiten von Star- und Fernsehköchen live und frisch zubereitet. Unter anderem kochen TV-Koch Mike Süsser, Brian Bojsen, Juror der ZDFKüchenschlacht, Jens Kirchenwitz, der Kulinarikchef der Robinson Clubs, der Konditor-Weltmeister Bernd Siefert und Sebastian Hofmann, der Küchenchef des Landhotels Krone in Eschental für die Gäste.

Anmeldungen zum Classic Grand Prix sind bis zum 30. April 2021 online über Bayreuth Tourismus möglich. Das Starter-Paket zum Preis von € 269,- für Oldtimer-Fahrer und ihre Karossen bis Baujahr 1991 gilt für zwei Personen und besteht außer der Teilnahme an den Wertungsfahrten aus einem kleinen Frühstück, einem Mittagessen inklusive Getränk sowie der Teilnahme an der Driver´s Night inklusive Gala-Buffet. Begleitend zum Classic Grand Prix bietet der Veranstalter, die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH, verschiedene Hotelpakete ab zwei Übernachtungen mit und ohne Teilnahme am Grand Prix an.

Inklusive sind, neben dem Aufenthalt in 3- oder 4*-Hotels, Rahmenprogramme wie die Teilnahme an einem geführten Stadtrundgang sowie der Besuch der Maisel´s Bier-Erlebnis-Welt mit dem laut Guinness-Buch-der-Rekorde umfangreichsten Biermuseum weltweit. Optional können ein Wellness-Paket mit Besuch der Lohengrin Therme, ein Sightseeing-Paket mit Besuch des Neuen Schlosses und des UNESCO-Welterbes Markgräfliches Opernhaus sowie ein Golf-Paket mit 18-Loch Greenfee auf dem Golfplatz Bayreuth hinzugebucht werden. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Buchung dieses einzigartigen Oldtimer-Wochenendes in Bayreuth trotz eventueller coronabedingter Einschränkungen völlig risikofrei getätigt werden kann. Sollte die Veranstaltung behördlich oder durch den Veranstalter abgesagt werden, erhalten Teilnehmer und Gäste den kompletten Paketpreis innerhalb von 14 Tagen zurück.

Parallel zur großen Oldtimer-Rallye findet am Nachmittag mit der Bayreuth Open ein Geschicklichkeitsfahren für Autos jeden Alters am Volksplatz, dem Start- und Zielort der Rallye, statt. Teilnehmen kann jeder mit Voranmeldung, der im Besitz eines gültigen Führerscheins und eines zugelassenen Pkws ist.