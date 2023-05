Warmensteinach: Bauarbeiten in Fleckl - was Besucher der Ochsenkopf-Südstation wissen müssen

Wie das Landratsamt Bayreuth erklärt, laufen derzeit im Kreuzungsbereich an der Ochsenkopf-Südstation in Fleckl Bauarbeiten an der Kreisstraße BT 4. Die Verantwortlichen der Tourismuszentrale Fichtelgebirge möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass alle Parkplätze an der Ochsenkopf-Südstation problemlos anfahrbar und nutzbar sind.

Auch die Gastronomie in Fleckl sowie das BullHeadHouse mit seinem Bike-Angebot haben geöffnet. Lediglich die Durchfahrt durch Fleckl über die Kreuzung ist gesperrt.

Die Seilbahn Süd ist täglich von 09:30 bis 17:00 geöffnet – hier können Wanderer und Biker wie gewohnt auf den Ochsenkopf fahren. Der Alpine Coaster auf der Nordseite in Bischofsgrün steht täglich von 10:00 bis 17:30 Uhr zur Verfügung.

Wie bereits bekannt, ist eine Bahnfahrt auf den Ochsenkopf derzeit nur über die Südseite möglich, da an der Seilbahn Nord aktuell die Umrüstung auf Zehner-Kabinenbahnen vollzogen wird. Die Eröffnung der neuen Bahnen auf der Nordseite ist für den 22. Dezember 2023 geplant.