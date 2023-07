Pottenstein: Kinderhort "Rasselbande" schließt bald - "Eltern haben Riesenproblem"

Pottenstein: Kinderhort mit 25 Kindern schließt bald

"K eine Freunde geschaffen" : Eltern haben nun ein "Riesenproblem"

"Bis zum Ende": Wann der Hort genau schließt

Die Hortgruppe "ASB-Kita Rasselbande" an der Graf-Botho-Schule in Pottenstein wird bald schließen, das gibt der ASB Regionalverband Jura e.V. in einer Pressemitteilung bekannt. Vor allem der Mangel an Fachkräften sei dafür verantwortlich. Wie die der ASB weiter berichtet, hätten einige Eltern nun ein "Riesenproblem".

"Es bleibt keine andere Wahl": Kinderhort aus Landkreis Bayreuth schließt Ende des Schuljahres - Personalmangel fordert drastischen Schritt

In einer Pressemitteilung informiert der ASB über die Schließung. "Leider sind wir gezwungen den schweren Schritt zu gehen, unseren Hort an der Graf-Botho-Schule zum Schuljahresende am 31. August 2023 zu schließen", heißt es. Vor allem ein Grund sei dafür verantwortlich. "Ausschlaggebend ist der aktuell nicht behebbare Fachkräftemangel. Schon das ganze Jahr hinweg hat sich der personelle Engpass vollzogen. Nur durch ein enormes Engagement unserer Mitarbeiterinnen war es möglich, das Betreuungsangebot bislang aufrecht zu halten." Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Bayreuth findest Du auf unserer Startseite.

Versuche, neue Fachkräfte anzuwerben, seien bisher fehlgeschlagen. "Eine Mitarbeiterin, die vor vier Monaten im Hort eingesprungen ist, möchte wieder in ihren ursprünglichen Krippenbereich zurückkehren", so die Verantwortlichen. Auch eine weitere Kraft aus dem Hort wechselt "in einen anderen pädagogischen Bereich außerhalb des ASB." So könne eine "ordnungsgemäße Hofbetreuung" nicht mehr sichergestellt werden. Trotz sehr positiver Rückmeldungen könne der Hort zum jetzigen Stand nicht fortgeführt werden. "Uns allen tut es in der Seele weh, den Kindern und Eltern das Angebot ab September nicht mehr bieten zu können."

Vor allem für die diese sei die Entscheidung schwerwiegend. "Wir sind uns bewusst, dass einige Eltern jetzt ein Riesenproblem haben und wir uns mit der Entscheidung keine Freunde schaffen. Uns bleibt aber keine andere Wahl." Der ASB wolle "den grundsätzlichen Anforderungen nachkommen und keine weiteren Risiken aufbauen", heißt es weiter im Statement. Doch die Suche nach neuem Personal möchten die Verantwortlichen noch nicht aufgeben. "Wir möchten so bald als möglich den Betrieb im Laufe des Schuljahres 2023/2024 wieder aufnehmen."

Sechs Frauen wurden am vergangenen Samstag (15. Juli 2023) auf dem CSD in Bayreuth von mehreren Männern angegangen. Sie sollen verfolgt, bespuckt und beleidigt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.