Nach dem Besuch des Christopher Street Days (CSD) in Bayreuth am Samstag (15. Juli 2023) sind sechs Frauen in Bayreuth queerfeindlich beleidigt worden. Die Polizei Bayreuth ermittelt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Eine Gruppe von rund zehn männlichen Personen beleidigten am Samstagabend gegen 20 Uhr im Nachgang zum CSD mehrere Teilnehmerinnen zunächst an der Zentralen Omnibushaltestelle in Bayreuth.

Teilnehmerinnen des CSD in Bayreuth beleidigt und bespuckt

Als die sechs Frauen Richtung Hohenzollernring liefen, wurden sie von den bisher unbekannten Täter die Frauen verfolgt und bespuckt. Daraufhin versuchten die Verdächtigen, die Geschädigten durch Tritte zu verletzen. Zu Verletzungen kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt ermittelt und bittet um Hinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 mit der Polizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.

