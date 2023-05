Die 5 besten Bars & Kneipen in Bayreuth - du solltest sie ausprobieren

Wir stellen dir 5 Bars und Kneipen in Bayreuth vor

vor In gemütlicher Atmosphäre den Abend starten

den Mit Freunden treffen oder neue Menschen kennenlernen

Von klassischen Biersorten bis hin zu ungewöhnlichen Cocktails

Bars und Kneipen sind beliebte Anlaufpunkte, um sich zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen und leckere Getränke zu genießen. Bayreuth verfügt über eine spannende Ausgehszene, im Folgenden stellen wir dir die besten fünf Bars und Kneipen vor. Bei der Reihenfolge haben wir uns an den Google-Bewertungen orientiert.

1. Bar am Kirchplatz

Die Bar am Kirchplatz ist modern und edel aufgestellt. Sie befindet sich in einem schönen Sandsteinhaus, das im 18. Jahrhundert errichtet wurde. Die Atmosphäre ist angenehm und das gesamte Ambiente grün und modern gestaltet. Für entspannte Sommerabende steht dir ein toller Außenbereich zur Verfügung. Die Auswahl an Getränken ist saisonal geprägt, im Winter gibt es verschiedene hausgemachte Heißgetränke und im Sommer ganz besondere Cocktails.

Die Bar liegt direkt im historischen Kern der Stadt und ist ein idealer Treffpunkt. Mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail bereiten die Barkeeper immer wieder neue Drinks zu, die optimal zur aktuellen Saison passen. Gleichzeitig legt man großen Wert auf nachhaltiges, sowie ressourcenschonendes Arbeiten, um die Umwelt zu schonen.

Bar am Kirchplatz

Kirchplatz 3, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 51665388

www.bar-am-kirchplatz.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 19.00 bis 00.00 Uhr. Freitag bis Samstag von 19.00 bis 01.00 Uhr.

2. Waikiki Bar

Im Mittelpunkt dieser Bar stehen Cocktails in hoher Qualität und ein breites Angebot an Spirituosen. Die Barkeeper werden als besonders kompetent bewertet. Sie beraten dich gerne individuell und empfehlen dir passende Getränke. Zusätzlich kannst du auch eigene Wünsche äußern und es wird dir ein Cocktail abseits der Getränkekarte gemixt.

Es gibt viele Eigenkreationen, man setzt auf Individualität, statt auf Fertigmischungen. Hohe Qualität und ein echtes Erlebnis stehen im Vordergrund. Die Bar ist liebevoll gestaltet und überzeugt durch ein angenehmes Ambiente. Ebenfalls steht ein Außenbereich zur Verfügung, der vor allem im Sommer gerne und häufig genutzt wird.

Waikiki Bar

Kirchgasse 24, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 16807010

www.waikikibar.de

Öffnungszeiten: Donnerstag von 19.00 bis 01.00 Uhr. Freitag bis Samstag von 19.00 bis 02.00 Uhr. Ebenfalls geöffnet vor gesetzlichen Feiertagen.

3. PhoneBox

Die etwas andere Bar überzeugt durch eine tolle Gemütlichkeit und Geselligkeit. Nach einem anstrengenden Tag kannst du hier einkehren und dich mal so richtig entspannen. Du erhältst eine große Auswahl an Spirituosen, Bieren und natürlich Cocktails. In einer entspannten Wohnzimmeratmosphäre kannst du verweilen, dich mit Freund*innen treffen oder auch neue Menschen kennenlernen.

Saisonal gibt es immer wieder spezielle Veranstaltungen, wie zu Weihnachten, Halloween und an vielen weiteren Tagen. Aufgrund der räumlichen Kompaktheit fühlt man sich tatsächlich ein wenig wie in einer Telefonzelle. Die Bar bietet eine Reihe von Bett- und Kartenspielen, die du dir gerne nehmen und mit deinen Freund*innen spielen kannst.

PhoneBox

Von-Römer-Str. 17, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 16383490

www.phonebox.bar

Öffnungszeiten: Donnerstag von 20.00 bis 01.00 Uhr. Freitag bis Samstag von 20.00 bis 03.00 Uhr.

4. Irish Pub Dubliner Bayreuth

Das Irish Pub überzeugt durch einen guten Flair und die rustikale Einrichtung. So hat man es geschafft, einen Hauch von Irland und das damit einhergehende Lebensgefühl nach Bayreuth zu bringen. Bereits im Jahre 1996 wurde die Bar eröffnet und seitdem werden die Gäste in einer herzlichen und freundlichen Atmosphäre empfangen.

Du erhältst rund acht verschiedene Biersorten, direkt vom Fass sowie viele weitere regionale und internationale Biere aus der Flasche. Zu den Getränken kannst du dir ein paar Snacks wie Sandwiches oder Brezeln bestellen. Zusätzlich wird Sport live gezeigt, du kannst Darts spielen, es gibt immer wieder Livemusik und auch ein Billardtisch steht zur Verfügung.

Irish Pub Dubliner Bayreuth

Wittelsbacherring 2-4, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 512630

www.dubliner-bayreuth.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag ab 19.00 Uhr, Ende offen. Freitag bis Samstag ab 18.00 Uhr, Ende offen.

5. Palace Bayreuth

Im Palace erhältst du eine Mischung aus Drinks, Lounge und Shisha. Die Bar liegt direkt an der Maxstraße und du profitierst ebenfalls von einem breiten Angebot an unterschiedlichen Cocktails. Es gibt viele Premium-Tabaksorten und die Atmosphäre wird als besonders entspannt beschrieben.

Hier kannst du auch unter der Woche abends mit deinen Freund*innen entspannen und gute Gespräche führen. Die Shishas sind hochwertig und überzeugen durch ihren Geschmack und die Qualität. Ebenso läuft stimmungsvolle Musik im Hintergrund, die gute Laune macht und zum Tanzen einlädt.