Bayreuth vor 20 Minuten

Verkehrseinschränkung

Wasserrohrbruch in Bayreuth: Arbeiten dauern wegen Folgeschäden an - Straße länger gesperrt

Am Dienstag, 26. Juli, ist in der Frankengutstraße in Bayreuth ein Wasserrohr gebrochen. Die daraus entstandenen Schäden verursachen eine Straßensperrung über eine ganze Woche hinaus.