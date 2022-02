Der Bauausschuss des Stadtrats beschäftigt sich in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Februar, um 16 Uhr, unter anderem mit der Fortführung des Bebauungsplanverfahrens für ein Wohngebiet „Am Eichelberg/Panoramaweg“. Ziel des Planverfahrens sei es, ein "maßvolles Wohngebiet landschaftlicher Prägung mit differenzierten Wohnungsangeboten" zu entwickeln. Im Gegenzug sollen "hochwertige Grünflächen" entstehen. Die Grundstücke befänden sich überwiegend in Privatbesitz.

Der aktuelle Entwurf des Bebauungsplans sehe ein auf 59 Wohneinheiten reduziertes Bauvolumen vor. Die oberen Lagen des Eichelbergs sollen aus stadtklimatischen Gründen frei von einer Bebauung bleiben, wie die Stadt Bayreuth erklärt.

Ebenfalls auf der Tagesordnung ständen die laufende Sanierung und der Umbau der Stadthalle zum Friedrichsforum. Die Ausschussmitglieder erhielten einen Bericht des Architekten zum Stand der Bauarbeiten und zur Terminschiene sowie einen Quartalsbericht des Projektsteuerers. Außerdem werde der Ausschuss einen Antrag der Stadträte Dr. Klaus Wührl-Struller (Bündnis 90/Die Grünen und Unabhängigen) und Andreas Zippel (SPD) auf Schaffung eines barrierefreien Wegenetzes diskutieren. Gleiches gelte für einen Antrag der beiden BG-Stadträte Stephan Müller und Angelique Gareiß bezüglich der Sanierung und Aufwertung des Siegesturms auf der Hohen Warte.

Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, statt. Die Tagesordnung steht auf der Homepage der Stadt (www.bayreuth.de) zur Verfügung.

Corona-Regeln:

An Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse dürfen aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie nur getestete Personen teilnehmen – egal, ob sie geimpft oder genesen sind. Betroffen sind gleichermaßen Stadtratsmitglieder, Rathaus-Beschäftigte und Besucher/innen. Ungeimpfte Personen müssen einen negativen PCR-Test (Gültigkeit: 48 Stunden) nachweisen, bei Geimpften oder Genesenen genügt ein POC-Schnelltest (Gültigkeit: 24 Stunden).