Wie die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH mitteilt, kehrt am Donnerstag, den 01. Juni die Miss- und Mister-Wahl zurück aufs Bayreuther Volksfest. In neuem Gewand und mit neuem Namen, sollen in diesem Jahr nicht die Miss oder der Mister Volksfest, sondern das 1. Bayreuther Volksfest Model 2023 gefunden werden.

Präsentiert von der Fabrik und in enger Zusammenarbeit mit Commerz by Robin Stoehr®, einem Bayreuther Modelabel, sowie den Sponsoren Trachtenhof Nübler, Galeria Bayreuth, Feustel Creative Floristik GmbH, Sturm Beschriftungen GmbH, RegioNext und DiSIGNWERK POLLOK sucht die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in das Modelbusiness einsteigen wollen. Los geht das Ganze mit Warm-Up ab 18:00 Uhr im Bierzelt von Festwirtfamilie Papert mit den „Gipfelstürmern" und einer Tanzperformance der „Poison Dance Crew“.

Ab ca. 19:00 Uhr führen die beiden Radio Mainwelle Moderatoren Andrea Kreuzer und Phil Funfak durch die Veranstaltung. In drei Durchgängen werden Streetwear aus dem Commerz x Cronalla Concept Store, Trachten von Trachtenhof Nübler und Bademode von Galeria Kaufhof präsentiert.

Viele äußerst attraktive Preise warten auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Dank der Fabrik Bayreuth warten auf die Siegerin und den Sieger ein Hauptpreis in Höhe von jeweils € 500,-. Die Siegerin erhält außerdem ein wertvolles Dirndl und dem Sieger winkt eine original Trachten-Lederhose mit Hemd. Beides wird vom Trachtenhof Nübler Josephsplatz und Freiheitsplatz zur Verfügung gestellt. Galeria Bayreuth sponsert die Bademoden, welche alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer behalten dürfen. Zusätzlich erhalten die Sieger die Möglichkeit auf einen Modelvertrag für die Modelkartei von Commerz by Robin Stoehr® und haben so die Chance, ins Modelbusiness zu starten.

In diesem Jahr werden wieder die „Gipfelstürmer – Das DJ-Team“ dafür sorgen, dass auch der Sound im Festzelt stimmt. Für gute Unterhaltung ist also bestens gesorgt.

Lasst euch zum 1. Bayreuther Volksfest Model wählen und meldet euch jetzt gleich an: www.bayreuther-volksfest.de