Auch in Bamberg werden die Warnstreiks am Montag (19.Oktober 2020) im Rahmen der flächendeckenden Streikmaßnahmen in Bayern ausgeweitet. Das berichtete Verdi am Donnerstagabend (15. Oktober 2020) in einer Pressemitteilung.

Beteiligt sind neben der Sozialstiftung die Stadtwerke, das Garten- und Friedhofsamt und der Entsorgungs- und Baubetrieb in Bamberg. Weiterhin werden Warnstreiks bei den Städten Forchheim, Lichtenfels und Bad Staffelstein sowie dem Markt Eggolsheim stattfinden. In Forchheim und Eggolsheim sind auch die Kindertagesstätten betroffen. Die Eltern werden rechtzeitig informiert. In der vergangenen Woche haben Mitarbeitende der Sozialstiftung schon einmal gestreikt.

Drei Demonstrationszüge in Bamberg geplant

In drei Demonstrationszügen ziehen die Streikenden von der Sozialstiftung (ab 8.45 Uhr), den Stadtwerken (ab 9.15 Uhr) und dem Bahnhof (für die Auswärtigen; ab 9.25 Uhr) zur Abschlusskundgebung zur Promenade um 10.00 Uhr.