Pommersfelden : Tierheim Oberndorf verkündet " glückliche Fügung " bei Suche nach neuem Standort

Lange Zeit stand die Zukunft in den Sternen: Nachdem die Tierschützer vom Tierheim Oberndorf Anfang des Jahres erfahren hatten, dass sie das bisherige Grundstück nach 30 Jahren verlassen müssen, stand das Projekt kurz vor dem Aus. Aber jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Wie das Tierheim am Mittwoch (26. Juli 2023) mitteilte, sei man bei der Suche nach einem neuen Standort fündig geworden. In Ailersbach, einem Gemeindeteil der Stadt Höchstadt, solle das Tierheim demnach bald sein neues Zuhause finden. Wie Tierheimleiterin Lisa Weber im Gespräch mit inFranken.de erklärt, verdanke man das vor allem einer "glücklichen Fügung".

Nach langer Suche: Tierheim Oberndorf mit Aussicht auf neuen Standort - "einzige Chance, die wir hatten"

"Nachdem wir damals die Kündigung erhalten haben, lief die Maschinerie an, um schnellstmöglich etwas Neues zu finden", berichtet Weber gegenüber inFranken.de. "Wir haben zahlreiche Tipps, unzählige Links von Immobilienportalen und direkte Empfehlungen bekommen", erzählt sie. Von den vielen Vorschlägen habe man sich zwar dann schon "das ein oder andere angeschaut", etwas wirklich Brauchbares sei aber nicht dabei gewesen. "Alles war entweder baufällig und abrisswürdig oder einfach zu teuer", sagt die Leiterin des Tierheims.

Angesichts der Kündigung des Mietvertrags zum 31. August 2023 sei man sei sich der Dringlichkeit der Lage jedoch bewusst gewesen. Nachdem man sich bereits viele verschiedene Optionen vor Ort angeschaut hatte, habe man es demnach lediglich einer "glücklichen Fügung" zu verdanken, dass die Tierschützer heute wieder neuen Mut schöpfen können. "Die Option, die es jetzt geworden ist, kam aus dem direkten Umfeld des Tierschutzvereins", erklärt Weber. Die Immobilie sei demnach Eigentum eines Vereinsmitglieds. "Ein Glücksfall", betont die Tierheimleiterin, "der neue Kraft und neuen Mut gibt, in die Zukunft zu schauen".

Die neue Immobilie sei jedoch in der Vergangenheit als Wohnhaus genutzt worden und "alles andere als ein fertiges Tierheim", wie Weber erklärt. Man stehe am Anfang eines langen Weges und es komme viel Arbeit auf alle Beteiligten zu. "Das war aber die einzige Chance, die wir hatten", sagt sie. Die Größe der Fläche gebe den Tierschützern sogar die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Quarantänesituation für kranke Tiere, zu verbessern. Doch bis dahin sei es noch ein langer Weg. Die Bedeutung der Arbeit von Tierheimen zeigte sich erst kürzlich beim Fall von acht ausgesetzten Hunden in Franken, in dessen Zusammenhang das Tierheim Kulmbach von einer dramatischen Rettungsaktion berichtete.

"Geht darum, Grundvoraussetzungen zu erfüllen": Tierschützerin erklärt nächste Schritte - und hofft auf Unterstützung

"Viele Rücklagen hat der Verein nicht", sagt die Tierschützerin im Hinblick auf die finanziellen Hürden, die bis dahin gemeistert werden müssen. Man sei deshalb auf die Unterstützung von Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen angewiesen. Weitere Infos zur Finanzierung und Spendenmöglichkeiten findet ihr hier. "Es geht um alles oder nichts", heißt es vonseiten des Tierheims. "Zuallererst geht es darum, die Grundvoraussetzungen zu erfüllen, damit wir Schritt für Schritt umziehen können", erklärt Weber. Feinarbeiten am neuen Tierheim sollen demnach aber vorerst hinten angestellt werden.

"Wir wollen das Tierheim in Oberndorf so lange weiter betreiben, wie es geht, damit wir einen fließenden Übergang schaffen können", berichtet sie. Deshalb habe sie die Vermieter auch bereits um eine Verlängerung gebeten. "Wir werden zum 31. August nicht draußen sein, das habe ich den Vermietern schon mitgeteilt", berichtet die Tierschützerin. "Aber wir arbeiten mit Hochdruck an allen Ecken daran, dass wir das schnellstmöglich umgesetzt bekommen", sagt Lisa Weber vom Tierheim Oberndorf. Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Bamberg findet ihr hier.