Bamberg: Landtagsabgeordnete Ursula Sowa (Grüne) hat schweren Unfall

Kurz vor Landtagswahl in Bayern 2023 : Kandidatin mit Halsverletzung in Klinik gebracht

: Kandidatin mit Wahlkampf muss eingeschränkt werden - Claudia Roth mit öffentlichem Statement

muss werden - mit "Mann, der mich gerettet hat": Ersthelfer entdeckt verletzte Abgeordnete im Dunkeln

Die Bamberger Politikerin Ursula Sowa (Bündnis 90/Die Grünen) steckt eigentlich mitten im Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl in Bayern. Doch jetzt hatte die 66-Jährige einen schweren Unfall und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegenüber inFranken.de berichtet Sowa von ihren Verletzungen - und wie es jetzt weitergeht.

Bamberger Grünen-Politikerin Sowa schwer verletzt im Dunkeln entdeckt - Wahlkampf wird eingeschränkt

Am 29. August 2023 war die Politikerin zu "Sowas Sommertour", einer großen Radpartie durch den Bamberger Landkreis aufgebrochen. Begleitet wurde sie dabei von Angelika Gaufer, die im letzten Jahr nach dem Verlust ihrer Arbeit durch ganz Europa radelte. Während der ersten Übernachtung in Heiligenstadt sei es dann zu einem folgenschweren Unfall gekommen: "Auf dem Rückweg von der Toilette ins Zimmer zwischen zwei und drei Uhr habe ich kein Licht angemacht. Im Dunkeln habe ich dann die Treppe nicht richtig gesehen, und bin 15 Stufen hinuntergefallen", erinnert sich Sowa. Ein Mann sei ihr sofort zur Hilfe geeilt und habe den Rettungsdienst alarmiert. Drei Tage habe sie wegen verschiedener Verletzungen anschließend im Klinikum Bamberg verbringen müssen.

"Ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Neben einer Platzwunde und einem vermutetem Schädel-Hirn-Trauma musste ich auch wegen einer Halsverletzung behandelt werden, der betroffene Halswirbel ist allerdings lediglich lädiert", so die Politikerin. Wenn sie "ganz brav" sei, werde die Verletzung auch ohne Operation verheilen, in den verbleibenden Wochen bis zur Wahl am 8. Oktober 2023 müsse sie allerdings eine Halskrause tragen und mehrere geplante Termine absagen. Ihr erster Gedanke nach dem Sturz habe ihrer Kampagne gegolten.

"Ich habe sofort gedacht: 'Gott, ich bin im Wahlkampf'. Aufgrund der Verletzung werde mich bis zur Wahl auf Bamberg und Umgebung konzentrieren. Andere Termine musste ich absagen, das tut sehr weh", berichtet Sowa. Einen Nachteil gegenüber der politischen Konkurrenz will die 66-Jährige hier aber nicht erkennen: "Flyer austragen und Podiumsdiskussionen führen geht immer noch. Außerdem ist Social-Media in solchen Situationen ein Segen, dort werde ich weiterhin viel kommunizieren". Zudem setze sie auf ihre Arbeit in vergangenen Wahlkämpfen: "Ich bin schon eine lange Zeit dabei und saß die letzten fünf Jahre im Landtag. Ich bin jetzt mal so selbstbewusst und sage, dass diese wenigen Wochen nichts ausmachen werden", so die Politikerin.

Landtagsabgeordnete Sowa sucht Retter in Not: "Ein Engel"

Seit ihrem Unfall hätten Sowa viele Nachrichten erreicht, die ihr "viel Kraft" spenden würden. In einem am Dienstag (5. September 2023) auf Sowas Facebook-Seite veröffentlichten Video sendet mit Claudia Roth sogar ein Mitglied der Führungsetage der Grünen ihre Genesungswünsche. Auch die ehemalige Parteivorsitzende sieht in Sowas Unfall kein Hindernis: "Renn mit deiner Halskrause rum, das macht gar nichts! Hauptsache ist, dass du wieder fit bist, wenn du wieder eine ganz starke Rolle im nächsten Bayerischen Landtag spielst", grüßt Roth ihre Parteikollegin in besagtem Video.

Neben dem Fortführen ihres Wahlkampfes trotz der schwierigen Umstände hat sich Ursula Sowa seit ihrem Unfall laut Eigenaussage noch ein weiteres Ziel gesetzt: "Ich suche derzeit den Mann, der mich gerettet hat", verrät die Politikerin. Der Mann mit polnischem Akzent habe nicht nur den Rettungswagen gerufen, sondern ihr auch eine Decke gebracht und sich um sie gekümmert, bis die Sanitäter eintrafen: "Er war ein Engel, ich würde ich gern bei ihm bedanken."

Laut einer aktuellen Umfrage zur Landtagswahl 2023 profitiert eine Partei derzeit am meisten von der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger. Unterdessen hatte Aiwanger selbst die Flugblatt-Affäre während seines Auftritts beim Volksfest Gillamoos nicht erwähnt. Alle Infos zum Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Bayern 2023 findest du hier.