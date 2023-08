Landkreis Bamberg: Verspätungen und Ersatzhaltestellen - Busse umfahren Memmelsdorfer Kerwa

Wie die Stadtwerke Bamberg berichten, nehmen aufgrund der Memmelsdorfer Kirchweih die Busse der Linien 907, 917 und 927 ab Mittwoch, 16. August, bis Freitag, 22. August, eine Umleitung.

Die Haltestelle „Memmelsdorf Markt“ kann nicht bedient werden. Der Zustieg zur Linie 907 in Richtung Drosendorf erfolgt an der Ersatzhaltestelle in der Meedensdorfer Straße gegenüber dem Rathaus.

Die Linie 927 in Richtung Schammelsdorf kann die Haltestellen „Seehofhalle“, „Am Mühlbach“ und die reguläre Haltestelle „Memmelsdorf Hohes Kreuz“ nicht bedienen. Ersatzweise wird die Haltestelle „Memmelsdorf Rathaus“ sowie „Memmelsdorf Hohes Kreuz“ in der Meedensdorfer Straße bedient.

Aufgrund der Umleitungen kann es außerdem auf den Linien 907, 917 und 927 zu Verspätungen kommen.