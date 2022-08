Stromausfall im Landkreis Bamberg : Stegaurach und umliegende Dörfer am Dienstag ohne Strom

Am Dienstag kam es im Landkreis Bamberg zu einem großflächigen Stromausfall. Rund eintausend Haushalte wurden kurz nach 12 Uhr mittags von der Versorgung abgeschnitten. "Um 12.09 Uhr wurde im Raum Bamberg eine Störung gemeldet", erklärt Pressesprecher Maximilian Zängl von der Bayernwerk AG gegenüber inFranken.de.

Ursache für Stromausfall im Landkreis Bamberg war abgerissenes Leiterseil

"Es ist zu einer Schutzabschaltung des Netzes gekommen", woraufhin man den genauen Ort eruieren müsse, an welchem sich die Ursache befinde. "Oft melden sich auch schnell die Verursachenden", erklärt Zängl. In diesem Fall sei es ein Bagger gewesen, der ein Leiterseil der Mittelspannungsleitung abgerissen hat. Daraufhin kam es um 12.09 Uhr zu einem Stromausfall. In Bamberg selbst hat es in letzter Zeit bereits zwei Stromausfälle gegeben, nach denen die Stadtwerke nun mit Gerüchten aufräumen.

"Im Endeffekt war es bei vielen nur ein kurzes Flackern". Bei 20 Stationen jedoch - "was ungefähr tausend Haushalten entspricht" - gab es einen Stromausfall. "Der Verursacher hat uns leider nicht informiert, weshalb die Suche nach der Fehlerquelle etwas länger gedauert hat. Betroffen waren Stegaurach sowie die umliegenden Dörfer". Insgesamt betraf der Stromausfall Zängl zufolge Debring, Hartlanden, Höfen, Mühlendorf, Stegaurach, Unteraurach und Waizendorf.

"Der Ausfall dauerte bei einem Großteil der Haushalte etwa eine halbe Stunde", erklärt Zängl. Zwischendurch habe es einzelne Abschaltungen gegeben, wonach man den Strom wieder nach und nach zuschalten könne. "Letztlich war die Störung um 13.06 Uhr behoben und alles lief wieder normal."