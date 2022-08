Stromausfall in Bamberg legt erneut mehrere Gebiete lahm

legt erneut mehrere Gebiete lahm Stadtwerke Bamberg erklären Ursache und räumen mit wilden Gerüchten auf

erklären und räumen mit wilden auf "Wird zum Problem werden": Ernste Prognose für ganz Deutschland

Am Dienstagabend, dem 09. August 2022, kam es gegen 20.45 Uhr in Bamberg zu einem großflächigen Stromausfall. Im Gebiet Bamberg-Ost waren rund um die Memmelsdorfer und Pödeldorfer Straße viele Privathaushalte betroffen. Auch das Ankerzentrum sowie Bereiche der Bundespolizei hatten kein Strom.

Großflächiger Stromausfall in Bamberg: wilde Gerüchte - Stadtwerke erklären Hintergrund

Bereits kurze Zeit später hieß es auf der Facebook-Seite der Stadtwerke Bamberg: "Der Fehler ist lokalisiert, Kunden werden sukzessive wieder zugeschaltet." Auf Nachfrage von inFranken.de erläuterte ein Sprecher der Stadtwerke Bamberg, dass der Stromausfall durch einen technischen Kabeldefekt ausgelöst worden sei.

Viele Kabel würden bereits "seit Jahren im Boden legen". Die Kabelummantelung werde nach der Zeit porös, was zu dem Kurzschluss im Mittelspannungsnetz geführt habe. Auch der Stromausfall Ende Juli, der besonders den Bamberger Brauereien akute Probleme bereitet hat, lag ein Kabeldefekt zugrunde. Dass es innerhalb kürzester Zeit zu zwei Ausfällen in Bamberg kam, war laut dem Sprecher "einfach Zufall".

Man müsse sich nicht auf vermehrte Stromausfälle in unmittelbarer Zukunft einstellen, da die Kabel "kontinuierlich ausgetauscht und in Schuss gehalten" werden würden. Nach dem gestrigen Stromausfall hatten sich jedoch viele verunsicherte Bürger in Facebook-Gruppen gemeldet. "Immer wieder interessant, was für Zufälle wir immer öfter erleben dürfen", schreibt ein Nutzer unter einem inFranken.de-Beitrag. Ein anderer kommentiert ironisch: "Hat das nicht Putin verursacht?"

"Wird zum Problem werden": Stadtwerke-Sprecher mit ernster Prognose für Herbst und Winter

Die Gerüchte, die Stromausfälle würden mit der Energiekrise zusammenhängen, weist der Sprecher der Stadtwerke Bamberg deutlich zurück. Die Ausfälle hätten "faktisch nichts damit zu tun". Zudem sei der Gasverbrauch im Sommer allgemein eher niedrig.

"Die Energiekrise ist noch nicht direkt bei den Bürger:innen angekommen", so der Sprecher. Hinsichtlich des kommenden Herbstes und Winters äußert der Sprecher der Stadtwerke Bamberg jedoch eine ernste Prognose.

"Wenn viele Menschen wieder mehr heizen, wird die Energiekrise zum Problem werden." Dies würde allerdings dann nicht nur die Stadt Bamberg, sondern ganz Deutschland betreffen. Auch interessant: Notfall-Ausstattung für den Blackout: Was brauchst du bei einem Stromausfall in Deutschland?