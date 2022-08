In Bamberg ist am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr (9. August 2022) erneut in mehreren Teilen der Stadt der Strom ausgefallen. Auf Facebook hatten sich daraufhin in Gruppen viele verunsicherte Bürger gemeldet. Denn erst vor wenigen Wochen war es in der Domstadt zu einem größeren Stromausfall gekommen.

Zunächst war das Gebiet rund um die Memmelsdorfer und Pödeldorfer Straße betroffen, wie die Stadtwerke Bamberg auf ihrer Facebook-Seite berichteten. "Der Fehler ist lokalisiert, Kunden werden sukzessive wieder zugeschaltet", hieß es aber schon kurze Zeit später.

Stromausfall in Bamberg: Stadtwerke informieren Kunden

Auch zwischen dem Bahnhof und der Brauerei Weyermann konnte ein technischer Fehler lokalisiert werden. Nach und nach funktionierte die Stromversorgung im Gebiet Bamberg-Ost, der Adam-Krafft-Straße und anderen Straßen wieder. Um kurz nach 22 Uhr hatte beispielsweise die Adam-Krafft-Straße wieder Strom.

Um 22.32 konnten die Stadtwerke schließlich mitteilen: "Der Stromausfall ist behoben, alle Kunden stehen wieder unter Spannung!" Bei dem Stromausfall Ende Juli hatten vor allem Brauereien mit größeren Problemen zu kämpfen: Dort hatte der Fehler zeitweise die gesamte Infrastruktur lahmgelegt.

