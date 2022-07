Stromausfall in Bamberg - Brauereien Keesmann und Mahrs Bräu betroffen

- betroffen "Man muss miteinander reden" - Gäste zeigen sich verständnisvoll

"Für Personal am schwierigsten ": Für Mitarbeiter größte Herausforderung

": Für Stift und Papier statt digitales Kassensystem: "Zum Glück war es noch hell"

In vielen Stadtteilen Bambergs ist am Montagabend (25. Juli 2022) gegen 19.30 Uhr der Strom ausgefallen. Auch die Wunderburg war betroffen und damit die Brauereien Keesmann und Mahrs Bräu. "Eigentlich geht man bei einem Stromausfall von einer Minuten-Sache aus", erklärt Stefan Keesmann, Inhaber der Brauerei Keesmann. Ob das schwere Unwetter für den Stromausfall verantwortlich ist, ist bisher noch nicht klar - auch wenn die Ursache bereits geklärt ist.

Stromausfall in Bamberg: Brauerei Keesmann muss Gäste vorzeitig heimschicken - "nicht händelbar"

"Das hat man so bisher noch nicht erlebt, dass der Strom auf einmal in allen Betriebszeilen weg ist", sagt Keesmann. "Wir mussten ein bisschen improvisieren, das heißt mit Kerzenlicht et cetera arbeiten." In der Küche habe nichts funktioniert und auch die Kasse sei ohne Strom nicht brauchbar. "Das war für uns nicht händelbar", so der Inhaber. Gegen 20.30 Uhr beschloss die Brauerei deshalb abzubrechen.

"Wir haben die Gäste dann gebeten zu gehen - die haben das ja natürlich auch mitbekommen - und haben letztendlich den Laden geschlossen. Ich kann ja nicht nur Bier ausschenken und die Leute dann im Dunkeln auf die Toilette schicken." Bei den Stadtwerken sei niemand erreichbar gewesen, "da war vermutlich auch Land unter, weswegen das der richtige Entschluss war."

"Wir haben zwar momentan nur Gartenbetrieb, aber die Küche war dunkel, die Gaststätte, die Theke - die gesamte Infrastruktur war lahmgelegt. Klar hätten wir immer noch ein Bier ausschenken können, aber ohne funktionierendes Kassensystem und Essen nützt das auch niemandem", so Keesmann. Die Gäste seien vor allem verwundert gewesen. "Aber man muss einfach miteinander reden, dann ist das kein Problem. Der Stromausfall hat ja viele Leute betroffen."

"Für Personal am schwierigsten": Mahrs Bräu ebenfalls von Stromausfall betroffen

Auch im Mahrs Bräu gab es ab circa 19.30 Uhr am Montagabend (25. Juli 2022) plötzlich keinen Strom mehr. "Zum Glück war es draußen noch hell, aber die Kassensysteme und Küche haben uns einige Probleme bereitet." Im Mahrs Bräu habe man den Stromausfall jedoch gut händeln können. "Was soll man auch machen, erst einmal die Ruhe bewahren", erklärt Mitgeschäftsführer Mijodrag Antunovic.

"Es geht vor allem erst einmal um die Servicekräfte", so Antunovic. "Für das Personal war die Situation am schwierigsten." Zwar habe man Glück gehabt, dass die Gäste bis circa 20 Uhr schon fast alle ihr Essen hatten, dafür mussten die Servicekräfte mit Stift und Papier ran. "Wir haben dann eben abends ein paar Stunden länger gebraucht, um die Abrechnung et cetera zu arrangieren."

Insgesamt sei man jedoch gut durch den Abend gekommen. "Ich schätze auch, dass die Leute erst im Nachhinein so richtig mitbekommen haben, dass der ganze Stadtteil ohne Strom war. In der Küche und im Service war es schon teilweise schwierig, aber mit Ruhe ging das alles. Wir sind auch ohne Strom zurechtgekommen, es war ja glücklicherweise auch noch nicht dunkel." Die Brauerei selbst laufe wieder - und auch bei Keesmann habe der Stromausfall keine Nachwirkungen hinterlassen.