Gegen 19.30 Uhr ging am Montagabend (25. Juli 2022) plötzlich in weiten Teilen Bambergs die Lichter aus: Ein großflächiger Stromausfall legte das Leben in der Stadt lahm. Erst drei Stunden später war der Vorfall komplett behoben.

"Wir sind mit allen Mannschaften daran, den Fehler zu lokalisieren und zu beheben und melden uns, wenn der Strom wieder fließt", schrieben die Stadtwerke auf ihrer Facebook-Seite, wo sie die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand informierten.

Stromausfall in Bamberg - das war der Grund

Erste Erfolge gab es etwa 45 Minuten nach Ausfall des Stroms zu vermelden, erste Kunden hatten ab 20.14 Uhr wieder Strom. Weiter hieß es, dass die Stromversorgung des Klinikums gesichert gewesen sei.

"Ursache für den Stromausfall waren wohl zwei Erdschlüsse zum selben Zeitpunkt", heißt es vonseiten der Stadtwerke gegen 22.45 Uhr. Da war der Stromausfall behoben, "alle Kunden sollten wieder unter Spannung stehen".

Als Erdschluss bezeichnet man eine leitende Verbindung spannungsführender Teile mit der Erde. Diese Berührung ist ungewollt und kann zum Beispiel durch eine herabhängende Hochspannungsleitung sein. Was beim Stromausfall in Bamberg die genaue Ursache war, ist unklar. Laut Stadtwerke sollen "Defekte an zwei Mittelspannungskabeln im Bamberger Süden" den Ausfall verursacht haben.

Stadtwerke mit wichtiger Botschaft zum Schluss

Zum Schluss bedankten sich die Stadtwerke bei allen Kunden für ihre Geduld, an "alle Helfer da draußen - Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr", und bei den Mitarbeitenden im Krisenstab und in den Anlagen.