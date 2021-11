Dr. Christian Weghorn wird am Montag, 29. November, wieder einen Impftermin auf dem alten Feuerwehrgelände, Mainstraße 28, in Hallstadt anbieten, berichtet die Stadt Hallstadt in einer Pressemitteilung.

Zwischen 14 und 18 Uhr werden er und sein Team Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen anbieten. Der Mediziner wird die m-RNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna sowie Dosen von Johnson&Johnson verimpfen. Impfungen sind (mit Einverständniserklärung der Eltern) ab 12 Jahren möglich.

Bitte vorab anmelden

Zur Reduzierung der Wartezeiten bitten wir Sie, sich vorab unter www.impfen-hallstadt.de für einen Termin zu registrieren. Bei einer starken Nachfrage wird Dr. Weghorn auch weitere Termine in Hallstadt anbieten.

Bitte mitbringen:

- Ausgefüllte und unterschriebene Formblätter (bitte bei der Anmeldung downloaden)

- Ausweisdokument

- Impfpass

- Krankenkassenkarte