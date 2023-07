Bamberg vor 23 Minuten

Passanten bemerken Rauchentwicklung

Feuerwehreinsatz am Bahnhof Bamberg: "Ungebetener Gast" machte sich Feuer im Waggon

Am Donnerstagmorgen (27. Juli 2023) musste die Feuerwehr Bamberg zu einem Brand am Bahnhof ausrücken. Ein Mann hatte sich in einem Waggon ein Feuer gemacht.