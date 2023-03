Baunach: Hakenkreuze auf Fahrbahn und an Geschäftsfassade gesprüht - Kripo ermittelt

Baunach vor 24 Minuten

Symbole und Spruch

Kripo ermittelt: Hakenkreuze auf Fahrbahn und an Geschäftsfassade im Kreis Bamberg gesprüht

Der Polizei wurden am Samstagabend (25. März 2023) Schmierereien in Baunach (Landkreis Bamberg) gemeldet. Unbekannte hatten unter anderem Hakenkreuze auf die Fahrbahn und an ein Geschäft gesprüht.