Seit Herbst 2020 läuft der Umzug der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) auf das neue Feld in der Bamberger Südflur. Inzwischen sind die ersten Radieschen und Salatköpfe geerntet und das Gemüse für den Sommer ist gepflanzt. Auch in den anderen „urban gardening“ Projekten tut sich trotz des kühlen und regnerischen Wetters schon sehr viel. Der BUND Naturschutz Bamberg lädt im Rahmen der Projektwerkstatt „Vom Acker auf den Teller“ am kommenden Wochenende zu zwei Veranstaltungen ein, um die Projekte vorzustellen. Das teilt der BUND Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Bamberg mit.

Am Samstag, 29. Mai findet um 13.30 Uhr eine kurzweilige Führung über das neue Solawi-Gelände statt. Es gibt Wissenswertes über die Hintergründe und Funktionsweise der Solawi. Die Führung dauert ungefähr eine Stunde. Treffpunkt ist auf dem Gelände, das sich neben der Kleingartenanlage Sendelbach befindet. Die genaue Lage ist auf der Seite www.solawi-bamberg.de/ueber-uns zu finden.

Bei einer kleinen Fahrradtour werden am Sonntag, 30. Mai gleich mehrere „urban gardening“ Projekte angesteuert: Der Gemeinschaftsgarten m Gärtnerviertel, die Hochbeete der „Essbaren Stadt sowie das Solawi-Gelände in der Südflur. Treffpunkt zu der 1,5- bis 2-stündigen Tour ist um 11 Uhr auf der Kettenbrücke.

Weiter Informationen zu den Veranstaltungen gibt es beim BUND Naturschutz unter bamberg@bund-naturschutz.de. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Covid 19 Bestimmungen eine Kontakterfassung erfolgt und die AHA-Regeln zu beachten sind.