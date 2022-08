Bamberger Sandkerwa 2022: Markus Söder besucht Fischerstechen

Hoher Besuch in Bamberg: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war am Sonntag (28. August 2022) zu Gast auf der Bamberger Sandkerwa. Im Beisein von Staatsministerin Melanie Huml stattete der CSU-Chef am Nachmittag dem traditionellen Fischerstechen einen Besuch ab. "So was wie die Sandkerwa hat Nürnberg nicht zu bieten", erklärte der gebürtige Nürnberger in einer kurzen Ansprache an die rund 25.000 Zuschauer an der Regnitz. "Das muss ich ganz ehrlich sagen."

Bamberger Sandkerwa 2022: Söder sorgt mit Nürnberg-Seitenhieb für Lacher

"Bayern ist wunderschön", sagte Söder. "Aber Franken ist halt was ganz Besonderes." Als überzeugter Franke drückte er beim Fischerstechen deshalb auch den Teams aus Bamberg und Nürnberg die Daumen - und nicht den oberbayerischen Mannschaften aus Schliersee und Neuburg an der Donau. "Ein fränkisches Team wäre nicht schlecht", betonte der Ministerpräsident mit Blick auf das Siegertreppchen.

"Als Nürnberger sind wir aber gewohnt, dass wir nicht alles gewinnen", stellte der bekennende Club-Fan klar. Ein Seitenhieb auf den FCN, der im Publikum am Leinritt für zahlreiche Lacher sorgte.

Das Bamberger Bier ist Söder laut Eigenaussage indessen noch bestens aus seiner Studentenzeit vertraut. "Ich habe in Erlangen studiert", erzählte der 55-Jährige. Da sei es nicht ausgeblieben, das ein oder andere Mal abends nach Bamberg zu fahren.

Ministerpräsident äußert sich zu aktuellem Bierkonsum - CSU-Chef überrascht mit Aussage

Söders Bierkonsum im Allgemeinen liegt allerdings offenbar schon länger zurück. "Ich trinke jetzt überhaupt nichts mehr", so die doch ein wenig überraschende Aussage des CSU-Politikers. Überraschend deshalb, zumal es zahlreiche Fotos der jüngsten Vergangenheit gibt, die Söder auf Volksfesten mit Bierkrug in der Hand zeigen.

In der Tat hat Söder in der Vergangenheit gleichwohl schon mehrfach angegeben, statt Bier lieber Cola light zu trinken - so auch bei Parteiveranstaltungen wie dem Politischen Aschermittwoch. Für viele Besucher der Bamberger Sandkerwa dürfte die Bier-Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten dennoch unerwartet daher gekommen sein.