Strawanza Bamberg: Beliebte Kneipe verkündet anstehende "Veränderungen"

verkündet Betreiber macht nach fünf Jahren Schluss: "Am Ende hat die Vernunft gesiegt "

nach fünf Jahren "Am Ende hat die " "Es ist so traurig": Gäste reagieren mit Wehmut auf überraschende Nachricht

So geht es mit der Bar weiter - "Très Schick": Gastronom verrät sein "neues Projekt"

Unter den Stammgästen des Strawanza macht sich bisweilen Melancholie und Abschiedsschmerz bereit. "Tolle Mucke. Tolles Personal. Da bin ich rein und habe mich heimisch gefühlt", berichtet ein Mann auf der Facebook-Seite der Bamberger Bar. "Es ist so traurig", hält ein anderer merklich bewegt fest. Etwas an dem getroffenen Entschluss ändern dürften derartige Kommentare indes vermutlich nichts. Strawanza-Betreiber Tom Vargen gibt seine Location auf. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt er, was ihn zu diesem Schritt bewegt hat - und wie es mit der populären Kneipe in der Oberen Königstraße nun weitergeht.

Bamberg: Strawanza-Betreiber kündigt neues Standbein an - das hat es mit dem "Très Schick" auf sich

In einem öffentlichen Statement schildert Vargen, wie schwer es ihm gefallen ist, das Strawanza nach fünf Jahren hinter sich zu lassen. "Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt wegen dieser Entscheidung", berichtet der Gastronom in einem aktuellen Facebook-Post. "Aber am Ende hat die Vernunft gesiegt." Er verweist auf anstehende "Veränderungen", die sowohl ihn persönlich als auch die Kneipe betreffen. "Ich werde das Strawanza zum 01.05. abgeben", kündigt Vargen an. Grund ist demnach "ein neues Projekt", das jetzt seine ganze Aufmerksamkeit verlange.

"Das Strawanza ist in den 5 Jahren zu einem Ort geworden, an dem viele Menschen einen Platz gefunden haben - zum Quatschen, Singen, Tanzen oder einfach zum Da-Sein. Die Strawanzatheke war und ist ein Ort des Miteinanders, jeder, fast jeder hat hier etwas mitgenommen und etwas gegeben", erinnert sich der langjährige Betreiber. Dennoch ist für Vargen jetzt offenbar der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang gekommen. "Ich mache ein Hostel auf", erklärt er gegenüber inFranken.de. "Das ist mein neues Projekt".

Schon am kommenden Wochenende soll es mit der neuen Herberge in der Bamberger Heiliggrabstraße 4 losgehen. "Die Eröffnung findet bereits diesen Samstag statt", sagt Vargen. "Bis dahin ist noch jede Menge zu tun." Begleitend zur Renovierung des Hauses ist gegenwärtig der Internetauftritt des Hostels in der Entstehung. Ein erster Eindruck bezüglich des "Très Schick" lässt sich auf der Webseite gleichwohl schon gewinnen.

Strawanza bekommt zwei neue Betreiber - "kleines Kennenlernen" noch im Februar geplant

Die gute Nachricht für die Strawanza-Fans: Auch mit der Bamberger Kultkneipe soll es weitergehen - unter neuer Führung. Gleich zwei neue Betreiber, Sami und Jakob, werden die Bar demnach in Kürze übernehmen. Am Freitag, dem 24. Februar, soll es vor ab eine "kleines Kennenlernen" der neuen Betreiber geben. "Die beiden stehen da das erste Mal hinterm Tresen und schenken Bier aus", kündigt Tom Vargen im Gespräch mit inFranken.de an. Er selbst ist an diesem Abend trotzdem ebenfalls gefragt. "Ich lege auf und spiele den DJ."

Für manchen Stammgast endet spürbar dennoch ein Kapitel Bamberger Gastronomiegeschichte. "Gänsehaut, lieber Tom. Das Strawanza hat Großstadt nach Bamberg gebracht", berichtet jemand auf der Facebook-Seite der Bar.

Ebenfalls interessant: Schon am Donnerstag: Supermarkt feiert Neueröffnung in Bamberg - und lockt mit Aktionen für Kunden