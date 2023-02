Am Laubanger 14a in Bamberg wird am Donnerstag (16. Februar 2023) eine neue Lidl-Filiale eröffnen. Der Discounter ist einer von sechs Geschäften im neuen Einkaufszentrum "LEZ 14" und hatte einen Anbau erhalten. Das Unternehmen spricht in einer Pressemitteilung von einem "neuen Filialauftritt" und dem Fokus auf das Frischesortiment.

Die Kundschaft erwarteten zur Eröffnungsfeier ab 7.30 Uhr verschiedene Angebote und Aktionen.

Neuer Lidl-Supermarkt in Bamberg öffnet - das bietet die Filiale

Auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern soll das "Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten" mehr Fläche in der Filiale erhalten. Auch habe das Unternehmen für "neueste Gerätetechnik", "eine Glasfront", die Beschilderung der Produktkategorien oberhalb der Regale und "breitere Gänge" gesorgt. Insgesamt 673 Stellplätze biete der Parkplatz.

Zur Eröffnung am Donnerstag könne die Kundschaft an einem Gewinnspiel mit Glücksrad teilnehmen und etwas Kleines gewinnen. Auch eine "Verkostung von Kaffee und frisch Gebackenem" sei geplant. Am Samstag (18. Februar 2023) gebe es Kinderschminken und Ballonmodellieren für die Jüngsten.

18 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Kasse, Verkauf und Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel seien durch die Neueröffnung entstanden. Mit dem Standort Laubanger öffne Lidl seine vierte Filiale im Stadtgebiet Bamberg.