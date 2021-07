Neues Wohnviertel "Ecosquare" in Bamberg: Baufirma will mit Nachhaltigkeit locken

Baufirma will mit Nachhaltigkeit locken 64 Wohnungen und neun Reihenhäuser: "Super Platz für Kinder"

"Super Platz für Kinder" Viertel soll Supermarkt und Café bekommen - eigene Bushaltestelle vor der Tür

bekommen - eigene Bushaltestelle vor der Tür Fertigstellung Ende 2023/Anfang 2024: So können sich Interessierte bewerben

Neues Wohnviertel am Bahnhof Bamberg - das steckt hinter dem "Ecosquare": In Bamberg baut die eco eco AG seit April 2020 auf rund 1,2 Hektar Fläche ein neues Viertel zwischen den Bahngleisen und der Kreuzung Annastraße/Pödeldorfer Straße. Das 1999 gegründete Unternehmen versteht sich selbst als besonders nachhaltig. Familien mit Kindern, ältere Menschen und Studierende sollen künftig hinter dem Bahnhof zusammenleben. inFranken.de stellt das Projekt vor - und verrät, wie sich Interessierte bewerben können.

"Ecosquare" in Bamberg: Hotel und Büros sollen Anwohnerschaft "abschirmen"

Die Bauarbeiten für den "Ecosquare" haben bereits im April 2020 begonnen. Früher befanden sich hier eine Gärtnerei und eine Schrebergartenkolonie. "Wir bauen eine Art Quadrat", erklärt eine Sprecherin der eco eco AG gegenüber inFranken.de. An der Seite in Richtung des Bahnhofs sollen sechsstöckige Bürogebäude und ein fünfstöckiges Hotel den Zuglärm von der künftigen Anwohnerschaft "abschirmen", heißt es.

Für das Hotel sei man in Gesprächen. "Es ist keine Kette geplant, sondern ein Mittelklasse-Hotel mit Fokus auf Nachhaltigkeit", so die Sprecherin. Vorgesehen seien 77 Zimmer, die auch für eine Büronutzung "anpassungsfähig seien". Im gleichen Block will das Unternehmen künftig Büroflächen zur Vermietung oder Verpachtung bereitstellen.

"Die Idee ist, dass man die Räume schnell umwidmen kann, also von Einzelbüros in Großraumbüros und umgekehrt", erklärt die Sprecherin. Parkplätze will die eco eco AG für die anmietenden Firmen nicht vor dem Gebäude bereitstellen. Stattdessen solle ein "Birkenhain" zwischen Bahngleisen und "Ecosquare" entstehen. "Das Viertel ist so zentral, dass die meisten nicht mit dem Auto kommen werden. Der Raum ist dafür auch zu wertvoll", so die Sprecherin.

Diese Wohnungen und Reihenhäuser werden auf dem "Ecosquare" gebaut

Wie viele Parkplätze auf dem "Ecosquare" tatsächlich bereitstehen werden, stehe noch nicht fest. "Es sind aber nicht ausreichend für die Zahl der Menschen, die dort leben werden", kann die Sprecherin bereits jetzt verkünden. Stattdessen sind laut Planungsunterlagen über 250 zum großen Teil überdachte Fahrradstellplätze angedacht. Weitere Parkplätze will das Unternehmen für Carsharing-Fahrzeuge und Gewerbetreibende freihalten.

Ein großer autofreier Innenhof und schalldichte Fenster würden das Viertel trotz Bahnhofsnähe und viel befahrener Starkenfeldstraße zu einem "super Platz für Kinder" machen, erklärt die Sprecherin. Wichtig sei dem Unternehmen eine "Durchmischung der Nutzergruppen". Für Familien mit Kindern baue man neun "Townhouses" mit Garten, das sind kleine Reihenhäuser, mit einer Fläche von jeweils 130 bis 140 Quadratmeter. Dazu kämen insgesamt 64 Wohnungen. In einem Projektbericht für den Bamberger "Ecosquare" werden sowohl Zwei- als auch Vierzimmerwohnungen, teils mit Balkon oder Terrasse, dargestellt.

Außerdem werde es 15 barrierefreie Wohneinheiten geben, heißt es. Hier sollen auch Wohngemeinschaften mit Rollstuhlfahrenden einziehen können. "Studenten-WGs gehören ebenfalls zum Konzept", sagt die Sprecherin. 19 Wohnungen mit einer Größe von 57 bis 100 qm seien preisgedämpft. "Wichtig ist uns, dass die Wohnungen im Quartier nicht verkauft werden und so immer teurer werden." Es gehe um "soziale Nachhaltigkeit". Weitere Quadratmeterpreise könne man zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht nennen.

Neues Wohnviertel in Bamberg: So können sich Interessierte bewerben

Das liege auch daran, dass noch nicht feststehe, ob und wer die Wohnungen letztlich verkaufen oder vermieten wird. Eigentlich hatte das Unternehmen bereits im Herbst 2020 zur Gründung einer Genossenschaft für potenzielle Anwohnende des "Ecosquares" aufgerufen. Diese sollte alle Wohneinheiten übernehmen. "Wir hatten letztlich etwa 12 bis 15 Leute zusammen, hätten dafür aber deutlich mehr gebraucht." Stattdessen hat die Firma ein Kontaktformular auf der Website eingestellt, über das sich Interessierte sowohl für die Reihenhäuser als auch für die Wohnungen auf eine Liste setzen lassen können, um alle Neuigkeiten zu erfahren.

Auch interessant: Bamberger Gefängnis künftig nicht mehr in Top-Lage - "Café Sandbad" sucht eine neue Heimat (Plus-Angebot des Fränkischen Tags)

Bei Menschen, die in Bamberg eine neue Bleibe suchen, will die eco eco AG mit "viel Grün" und einem "innovativen Energiekonzept" punkten. Konkret seien die Gebäude "sowohl auf Energieeinsparung als auch auf Energiegewinnung ausgerichtet", heißt es auf der Projekt-Homepage. Sowohl auf den Dächern als auch in den Fassaden wollen die Bauträger Photovoltaikanlagen verbauen.

"Die produzieren den Strom, während ein Erdsondenfeld Wärme und Kälte über ein Austauschsystem produziert. Die wird in den Gebäuden gespeichert. Weil das Quartier über einen Leitungsring miteinander verbunden ist, werden so alle Wohneinheiten versorgt." Ein Blockheizkraftwerk, betrieben mit Ökogas und der normale Netzanschluss sollen Schwankungen ausgleichen. "Eine besonders effiziente Energienutzung durch Sektorenkopplung sowie die Vermeidung von CO2-Freisetzung, Luft- und Wasserreinhaltung ist hier selbstverständlich", heißt es auf der Website.

Bamberger "Ecosquare": Diese Geschäfte und Gastronomie sollen einziehen

Grün werde auch der Innenhof, so das Unternehmen. Ein mit Bäumen bepflanzter Fußgängerweg zwischen Pödeldorfer Straße und Starkenfeldstraße bilde den Durchgang durch das Viertel. Für Kinder wolle man einen privaten "Kinderladen" zur Betreuung des Nachwuchses bauen. Wer diesen betreibt, stehe noch nicht fest, heißt es. Auch ein Spielplatz, der in einem während der Öffnungszeiten abgetrennten Bereich namens "Kinderhof" stehen soll, ist vorgesehen.

Zur Pödeldorfer Straße hin plant das Unternehmen mehrere Gewerbeflächen zu errichten. Konkret wünsche man sich hier einen Bio-Supermarkt auf rund 600 Quadratmetern. Alternativ könnte die Fläche in "zwei bis drei Einheiten für kleinere Läden und Einzelhandelsbetriebe" aufgeteilt werden. Neben einer Physiotherapiepraxis wollen die Bauherren auch eine Bäckerei ins neue Bamberger Viertel holen, die ein Café mit Außenbereich im Innenhof bewirtschaftet.

"Weil der Bus auf der anderen Seite derzeit nur in Richtung Bahnhof fährt, haben wir mit der Stadtverwaltung ausgemacht, dass eine neue Bushaltestelle in Richtung Bamberg-Ost an der Pödeldorfer Straße entsteht", sagt die Sprecherin. Aktuell sei man bei den Bauarbeiten kurz vor dem sogenannten "Rüttelstopfverfahren". "Dabei bekommt der Boden die nötige Stabilität, wir bauen ja auf Sand." Abgeschlossen sind alle Arbeiten laut Plan Ende 2023 bis Anfang 2024. Man bekomme bereits jetzt immer wieder Anfragen, so die Sprecherin.

Nur unweit davon entfernt entsteht ein völlig neues Stadtviertel in Bamberg: Hier sollen über 2000 Menschen wohnen