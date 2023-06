Bamberg: Logistikunternehmen Nagel Transthermos vor umfassenden Umbruch

In Bamberg kommt es zu einer umfassenden Umstrukturierung eines Betriebs: Laut Angaben der Gewerkschaft Verdi soll das Areal der Nagel Transthermos GmbH & Co. KG in der Rheinstraße 9 geschlossen werden. Die 75 hiesigen Mitarbeiter des Tiefkühl-Spezialisten seien am Dienstag (13. Juni 2023) von der Geschäftsleitung über die im März 2024 stattfindende Schließung informiert worden. Das Mutterunternehmen Nagel-Group widerspricht. "Der Standort Bamberg wird nicht geschlossen", teilt ein Sprecher am Mittwochnachmittag (14. Juni 2023) inFranken.de mit, "ab dem ersten Quartal 2024 wird er im Netzwerk der Nagel-Group eine neue Funktion erhalten." Für die Beschäftigten hat das Bangen gleichwohl vermutlich so oder so begonnen.

Bamberg: Standort von Nagel Transthermos erhält "neue Funktion" - Verdi zeigt sich verwundert

Nagel Transthermos ist eine Firmentochter der Nagel-Group mit Sitz im nordrhein-westfälischen Versmold. Die Spedition zählt zu den führenden Akteuren in der deutschen Lebensmittellogistik. Das europaweit tätige Unternehmen verfügt laut eigenen Angaben gegenwärtig über 130 Standorte und beschäftigt insgesamt rund 11.000 Menschen. Der Firmenwebseite zufolge sind um die 7000 Lkw als Kühltransporter im Einsatz.

"Mit der Übernahme von Nagel Transthermos im Jahr 2016 übernahmen wir auch die Spitzenposition im Tiefkühlbereich", heißt es auf der Internetseite der Nagel-Group. Am Standort in Bamberg erfolgt Anfang kommenden Jahres nun aber eine umfassende Neuausrichtung - zur Verwunderung von Verdi. "Die Entscheidung kommt völlig überraschend, noch vor zwei Monaten wurde eine Schließung von der Geschäftsführung ausgeschlossen", berichtet die Gewerkschaft in einer am Mittwoch (14. Juni 2023) veröffentlichten Pressemitteilung.

Genau von einer solchen ist in der von Verdi am Mittwochmorgen veröffentlichten Pressemitteilung nun aber die Rede. "Die Nagel-Group will einen der lukrativsten Standorte der Nagel Transthermos GmbH & Co. KG schließen", heißt es darin wörtlich. Von der Domstadt aus werden demnach Supermarktketten wie Edeka und Lidl bis hin zu kleinen Bäckereien in der Region, Ostdeutschland und der Oberpfalz beliefert. "Die Beschäftigten sind fassungslos", erklärt Verdi jetzt mit Blick auf die jüngste Entwicklung vor Ort. "Jahre lang haben Sie ihr Bestes gegeben. Immer wieder wurde bestätigt, der Umsatz und die Gewinnmargen am Standort sind hervorragend."

Standort Bamberg wird Außenlager der Niederlassung Nürnberg - was wird aus den 75 Mitarbeitern?

Die Nagel-Group berichtet in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber inFranken.de jedoch, dass der Standort in Bamberg nicht geschlossen, sondern vielmehr eine "neue Funktion" erhalten werde. Demzufolge ist das Areal seit 2016 ein Speditions- und Lagerstandort im Tiefkühlnetzwerk der Nagel-Group. Aus Bamberg werde Tiefkühl-Ware in der Region distribuiert und zudem die Waren der Kunden aus der Region in ganz Europa über das Nagel-Netzwerk verfügbar gemacht. "Künftig wird der Standort Bamberg als Außenlager der Niederlassung Nürnberg weiter betrieben", kündigt der Sprecher an.

In Nürnberg errichtet die Nagel-Group laut Eigenaussage "ein höchstmodernes Multi-Temp-Logistikzentrum" als wichtiges Drehkreuz für Lebensmittellogistik in der Region. Circa 60 Millionen Euro investiere die Nagel-Group in die Erweiterung in Nürnberg. Dort entstehe ein neues Hochregallager. Zudem werde das Logistikzentrum mit moderner Kühltechnik ausgestattet und energieeffizient betrieben. "Der Standort Bamberg wird als Frische-Logistiklager in dieses neue Logistikkonzept für die Region integriert", erklärt der Firmensprecher.

Laut übereinstimmenden Angaben von Nagel-Group und Verdi sind in Bamberg derzeit rund 75 Mitarbeiter des Logistikunternehmens tätig. "Einen Großteil möchte die Nagel-Group gerne weiter beschäftigen - vor allem in Nürnberg wird Personal aufgebaut werden", hält der Unternehmenssprecher gegenüber inFranken.de fest. Hierzu sei man mit der Arbeitnehmervertretung und mit den Beschäftigten in Gesprächen. Verdi betont derweil, dass es für die Bamberger Angestellten keine firmeninterne alternative Beschäftigung gebe, "da der nächste Standort in Nürnberg, mit einfach 80 Kilometern, für viele zu weit entfernt" sei.

Verdi will Bamberger Standort retten und betriebsbedingte Kündigungen verhindern

Kampflos aufgeben wollen die Arbeitnehmervertreter aber offenkundig nicht. Laut Eigenaussage will Verdi die Geschäftsführung des Unternehmens zu Sozialtarifverhandlungen auffordern. "Oberstes Ziel ist, den Standort zu retten und betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern", wird David Merck, Fachbereichsleiter Postdienste und Logistik in Bayern, in der Mitteilung der Gewerkschaft zitiert. Für kommenden Freitag (16. Juni 2023) ist am Nagel-Standort in der Rheinstraße zudem eine Betriebsversammlung geplant. In diesem Rahmen wollen die Beschäftigten gemeinsam mit Verdi diskutieren, wie der Standort in der bisherigen Form womöglich doch noch erhalten bleiben kann.

Der Lebensmittellogistiker hebt in seinem Statement ebenfalls das Thema Kommunikation hervor. "Die Nagel-Group ist seit jeher in einem guten Austausch mit den Betriebsräten und informiert diese zu neuen Entwicklungen des Unternehmens - auch den Standort Bamberg betreffend." Das Unternehmen investiere seit etwa zwei Jahren "massiv in das eigene Standort-Netzwerk" und habe dafür "das größte Modernisierungsprogramm der Firmengeschichte" aufgelegt. Bis 2030 werde die Nagel-Group bis zu einer Milliarde Euro investieren. "Dabei wird das eigene Standort-Netzwerk strategisch ausgerichtet, um den Kundenanforderungen bestmöglich gerecht zu werden, und zukunftsfähig ausgebaut", erklärt der Pressesprecher. Für die zahlreichen Beschäftigten am Bamberger Standort von Nagel Transthermos dürften derweil unruhige Zeiten angebrochen sein.

