Bamberg: Fundfahrräder werden versteigert - Termin und Infos

Wie die Stadt Bamberg empfiehlt, sollten diejenigen, die auf der Suche nach einem gebrauchten und kostengünstigen Fahrrad sind, am Freitag, 16. Juni 2023, zur ehemaligen Roscherhalle in der Moosstraße 65 in Bamberg kommen.

Dort werden die beim Ordnungsamt der Stadt Bamberg – Fundsachenverwaltung – abgegebenen und nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist nicht abgeholten Fahrräder öffentlich versteigert.

Beginn der öffentlichen Fahrradversteigerung ist um 14 Uhr. Die Räder gehen an die jeweils Meistbietenden gegen sofortige Barzahlung.