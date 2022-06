"Metzgerei Häfner" muss Filiale in Keßlerstraße 18 in Bamberg schließen

2019 öffnete Peter Häfner in der Keßlerstraße eine Filiale seiner "Metzgerei Häfner" und macht seitdem die Kundschaft unter anderem mit Leberkäs und Wurstspezialitäten glücklich. Wie die Leiterin der Filialen Ingrid Markert inFranken.de bestätigt, schließt das Geschäft jedoch am Samstag (25. Juni 2022). "Ein Wehmutstropfen ist dabei", sagt sie. Doch nach Endgültigkeit klingt es nicht.

"Metzgerei Häfner" schließt Laden in Bamberg - trotz sehr guter Personalsituation

Über das Thekenfenster verbreitet die "Metzgerei Häfner" noch die letzten Tage ihren Duft nach Leberkäs, auf den Peter Häfner laut Markert großen Wert legt und der über Bamberg hinaus bekannt sei. Der Grund für die Schließung sei indirekt Personalmangel, an dem die Metzgerei im vergangenen Jahr litt. Zu dieser Zeit habe das Team vor der Entscheidung gestanden, den Mietvertrag für weitere fünf Jahre zu verlängern. In der damaligen Situation sei das nicht vorstellbar gewesen.

Dann habe das Unternehmen wieder Personal gewonnen, den Mietvertrag habe dann allerdings schon der Bamberger Geschenkladen "Seife und mehr" unterzeichnet. Die Metzgerei habe jedoch in Gundelsheim neue Räumlichkeiten gefunden, wo am Freitag (1. Juli 2022) neu eröffnet werden soll. "Momentan arbeiten sechs bis sieben Leute in der Keßlerstraße. Wir kündigen niemanden, sondern alle werden nach Gundelsheim übernommen", so Markerts positive Ankündigung.

"Unsere anderen Standorte bleiben erhalten. Die Kundschaft findet uns zum Beispiel weiterhin in der Memmelsdorfer Straße, im Ertl-Zentrum und im Kaufland in Trosdorf. Wir würden uns freuen, sie dort zu sehen." Und eine weitere Nachricht dürfte die Fans der "Metzgerei Häfner" freuen: Das Team sei personell so gut aufgestellt, dass eine Rückkehr in die Bamberger Innenstadt infrage käme, wenn sich ein geeignetes Objekt findet. "Am liebsten am Gabelmann", lacht Ingrid Markert.