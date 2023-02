Erster Toy Run Bamberg findet im Juli 2023 statt - Format feierte bereits Erfolge

Fahrt zum Kinder- und Jugendhospiz - Motorradfahrer können spenden

Initiator berichtet von Planung

Essen, Trinken, Musik - dieses Programm ist vorgesehen

Jetzt also auch in Bamberg: Der aus Erlangen bekannte Toy Run will am Samstag (1. Juli 2023) in der Welterbestadt Motorradfahrer und - Fahrerinnen zusammenbringen, um ihre Maschinen für einen guten Zweck auszufahren. Profitieren soll das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt am Klinikum Bamberg, das laut Initiator Markus Kröner die Spenden wirklich nötig habe.

Toy Run in Bamberg: Von der Brose Arena durch die Stadt zum Kinder- und Jugendhospiz

Im Mai 2022 nahmen am Toy Run Erlangen 900 Motorrad- und Beifahrer*innen teil und spendeten 30.000 Euro für die Kinderklinik. Der leidenschaftliche Bamberger Biker Markus Kröner nimmt seit 2006 an dem Format teil und organisiert nun einen Ableger: "Ich dachte mir, wenn es in Bamberg mal was gibt, was man gerne unterstützt, bin ich dabei. Im November habe ich es dann mit einer Freundin ins Leben gerufen", erklärt er gegenüber inFranken.de. Denn das Kinder- und Jugendhospiz brauche "Spenden, um existieren zu können".

Der Hospizverein habe den Toy Run vorher nicht gekannt und "mit Motorrädern gar nichts zu tun", aber sei von der Idee angetan. So könnten sich am 1. Juli alle Interessierten mit ihren Maschinen ohne Anmeldung vor der Brose Arena um 11.30 Uhr einfinden. Abfahrt sei um 13.30 Uhr geplant. Dann verlaufe der Korso mit Polizeibegleitung durch die Stadt. Die genaue Route stehe noch nicht fest, so Kröner.

"Wir werden um circa 14.15 Uhr am Kinder- und Jugendhospiz (neben dem Klinikum Bamberg) eintreffen. Dort könnt Ihr dann gerne Spenden übergeben, euch über die Arbeit des Kinder- und Jugendhospiz informieren, sowie etwas essen und trinken - auch Live-Musik wird es geben", informiert Kröner in einer öffentlichen Ankündigung. Nach dem offiziellen Toy Run steige ab circa 17 Uhr bei den "Motorradfreunden Bamberg" eine "After Toy Run Party". Für Essen, Trinken und Live-Musik sei gesorgt. Kröner sei sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Organisation: "Sehr schön läuft es gerade. Es ist fast alles geklärt".

