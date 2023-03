Am 24. März ist es soweit: Das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg wird eröffnet. Unter dem Motto "Leben und Lachen unter dem Sternenzelt" warten am Nachmittag nicht nur spannende Mitmachaktionen und unterhaltsame Shows, sondern auch tolle musikalische Unterhaltung im Festzelt auf dich.

Das Eröffnungsprogramm im Kinder- und Jugendhospiz Bamberg

Am Freitag, den 24. März 2023, findet die große Eröffnung des Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt statt. Von 15:30 bis 18:30 Uhr gibt es hier für Groß und Klein jede Menge zu entdecken:

Mitmachaktionen wie Kinderzumba, Eltern-Kind-Massage und Künstlerlabor (ab 15:30 Uhr)

Kinderschminken (ab 15:30 Uhr)

Luftballon-Station (ab 15:30 Uhr)

Musikalische Unterhaltung im Festzelt mit Bambägga und Martin Schmelzer (ab 15:30 Uhr)

Vorleseecke mit spannenden Geschichten für Kinder und Junggebliebene (ab 16:00 Uhr)

Kinderzaubershow (um 16:30 Uhr)

Führungen durch das Hospiz (Bitte beachte hier die Startzeiten am Treffpunkt "Pflegestützpunkt") Die Klinik-Clowns sorgen darüber hinaus den gesamten Nachmittag für eine extra Portion Spaß und sicher für die ein oder andere Überraschung bei allen Besucher*innen. Hier geht's zum Programm Das Sternenzelt: Ein Ort der Erholung, Entlastung und Unterstützung Ab sofort gibt es auch im Norden Bayerns ein Kinder- und Jugenhospiz, das Familien mit schwerkranken Kindern unterstützt und eine Pause vom Alltag bietet. Im Gegensatz zu Erwachsenenhospizen ist dies kein Ort des Sterbens, sondern ein Ort der Erholung, Entlastung und Unterstützung für die ganze Familie.



Das neu errichtete Gebäude befindet sich neben dem Klinikum am Bruderwald und bietet Unterstützung für lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre.

Tageshospiz in Bamberg als einzigartige Einrichtung in Bayern

Das Sternenzelt hat nicht nur zwölf stationäre, sondern zusätzlich vier Plätze im Tageshospiz zu bieten. Damit ist es das einzige Kinder- und Jugendhospiz in Bayern, das über eine solche teilstationäre Betreuung verfügt. Durch diese Möglichkeit wird den Familien Zeit und Freiraum abseits der Pflegeaufgaben geboten, während sich das Hospiz um die Betreuung und Förderung der erkrankten Kinder und Jugendlichen kümmert.

Gemeinschafts- und Spielräume im Sternenzelt fördern den Erfahrungsaustausch zwischen den Familien und laden zu einem geselligen Zusammensein ein – das schätzt auch Familie Schenk sehr. Foto: Kinder- und Jugendhospiz Bamberg

So kannst du das Kinder- und Jugendhospiz unterstützen Leider werden solche Einrichtungen in Deutschland nur zu 95 Prozent von den Krankenkassen finanziert, weshalb das "Sternenzelt" auf Spenden angewiesen ist, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Du kannst über das



Du kannst über das Online-Spendentool oder über das Spendenkonto mit deinem Beitrag weiterhelfen!