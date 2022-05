Brose Bamberg und Christian Sengfelder haben sich auf eine weitere, langfristige Zusammenarbeit verständigt. Wie die Bamberger Basketball GmbH mitteilt, hat der Kapitän seinen eigentlich noch bis Ende kommender Saison laufenden Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert.

Philipp Galewski: „Christian Sengfelder sendet mit seiner Vertragsverlängerung ein starkes Zeichen für die Organisation und alle Fans. Wir binden mit ihm nicht nur langfristig ein Vorbild für unsere zahlreichen Nachwuchsspieler, sondern einen der deutschen Top-Performer der easyCredit BBL. Ich bedanke mich bei Chris für dieses Vertrauen und freue mich auf die gemeinsame Zukunft!“

Christian Sengfelder: „Danke an Philipp Galewski für das Vertrauen. Ein Vertragsangebot über mehrere Jahre ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Ich freue mich, dass ich weiterhin Teil der Geschichte Brose Bambergs sein darf. Ich fühle mich seit meinem ersten Tag hier sehr wohl. Meine Freundin und ich sind herzlich aufgenommen worden und sehen Bamberg mittlerweile als unsere zweite Heimat an. An alle Fans: Danke, dass ihr mich und uns jedes einzelne Spiel unterstützt. Das weiß ich, das wissen wir alle sehr zu schätzen. Gemeinsam bringen wir Freak City wieder dahin, wo wir hingehören – nach oben!“

Christian Sengfelder kam zur Saison 2019/2020 aus Braunschweig nach Bamberg und hat seine Werte seither kontinuierlich gesteigert. In dieser Spielzeit erzielte er bislang im Schnitt 17 Punkte, griff sechs Rebounds ab und besticht mit einem Effektivitätswert von 16,6 – jeweils der beste Wert eines deutschen Spielers in der easyCredit Basketball Bundesliga.