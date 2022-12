Altendorf vor 55 Minuten

Kein Glätteunfall

Vollbesetzter Schulbus kommt von Straße ab - und rollt Böschung hinab

Am Dienstagmorgen kam ein Schulbus auf dem Weg nach Hirschaid und Bamberg von der Straße ab und landete in einem Acker. Von den zahlreichen Schülerinnen und Schülern an Bord wurde wohl niemand verletzt.