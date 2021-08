Seit März 2021 hat der BRK-Kreisverband mit Bernhilde Sebald-Roth, Michael Brendler und Markus Full ein neues Führungstrio. Vor kurzem musste nun auch die Geschäftsführung neu besetzt werden, nachdem der jetzige Geschäftsführer Michael Raut vor einiger Zeit angekündigt hatte, dass er aus persönlichen Gründen zum 30. September ausscheiden wolle.

Die Stelle wurde Ende März 2021 ausgeschrieben. Es habe etliche aussagekräftige Bewerbungen gegeben, sagte BRK-Kreisverbandsvorsitzende Sebald-Roth beim Pressetermin. Die Wahl des Vorstands fiel in der Sitzung am 27. Juli schließlich auf Margit Schmaus (53) aus Bad Brückenau, die nun ab 1. Oktober 2021 die Geschäftsführung im Kreisverband übernimmt.

1800 ehrenamtlich Aktive

Sebald-Roth hieß die neue Geschäftsführerin "herzlich willkommen" und freute sich, dass für Schmaus mit der Stelle beim BRK-Kreisverband nun auch ein "persönlicher Wunsch in Erfüllung" gehe, da sie künftig wieder heimatnah habe arbeiten wollen.

"Sie stehen symbolisch für einen Neuanfang", sagte stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender Michael Brendler und spielte damit auf die jüngere Vergangenheit im doch recht großen Kreisverband an, die von Unruhe geprägt war.

Immerhin besteht der Kreisverband derzeit aus 1800 ehrenamtlich aktiven Mitgliedern und 5300 Fördermitgliedern. Beschäftigt sind 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Wir müssen nun alte Zöpfe abschneiden", so Brendler weiter.

Schmaus' Aufgabe sei es nun, die Mitglieder "wieder zu vereinen", alle müssten wieder "an einem Strang ziehen". Dazu seien sicher viele Gespräche notwendig. "Wir reden generell lieber miteinander als übereinander", so Brendlers vielsagendes Fazit.

Die gebürtige Landshuterin verschlug es 2008 beruflich in den Landkreis Bad Kissingen. Mit ihrer Familie wohnt sie seitdem in Bad Brückenau und fühlt sich, wie sie beim Pressetermin sagt, hier sehr wohl. Beruflich hat sie einen interessanten Werdegang aufzuweisen.

Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Landshut (1987 bis 1992) und einer kurzen Tätigkeit als Referentin beim Bayerischen Sparkassen- und Giroverband in München übernahm Schmaus schon mit Mitte 20 Verantwortung als Verwaltungsleiterin in der Universitäts-Frauenklinik sowie der Dermatologischen Poliklinik der Universität München (1993 bis 1998).

Dann lockte sie die Stelle der Verwaltungsdirektorin in einer Rehabilitationsklinik im Bayerischen Voralpenland (1998 bis 2003). Später arbeitete sie im internationalen Krankenhaus-Management eines privaten Gesundheitsdienstleisters. Mehr als zwei Jahre lang war sie Geschäftsführerin der Rhön Klinikum AG für das Krankenhaus in Hammelburg (2004 bis 2007).

Danach war die Diplom-Betriebswirtin kurzzeitig im Auftrag der Capio Deutsche Klinik GmbH Klinikmanagerin am Bezirkskrankenhaus Lohr und wechselte im Dezember 2007 als Verwaltungsdirektorin an die Capio Franz-von-Prümmer-Klinik in Bad Brückenau.

Ab 2009 arbeitete sie für die Deutsche Krankenhaus-Institut GmbH (Düsseldorf), wo sie unter anderem Krankenhäuser zu Fragen der Wirtschaftlichkeit beriet. Daneben hatte sie auch verschiedene Interimsmandate und seit 2020 einen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule in Deggendorf.

Bewährter Stellvertreter

Schmaus' Stellvertreter heißt Thomas Menz, der im BRK-Kreisverband seit Langem tief verwurzelt ist. Menz kam über den Zivildienst im Jahr 1993 zum Roten Kreuz, wo er sich schon bald ehrenamtlich in der Rotkreuzbereitschaft engagierte. Insgesamt zehn Jahre war er dort als Leiter tätig. Seit 1997 ist er beim BRK Bad Kissingen fest angestellt. Zuvor schon fuhr er Schulbusse für schwerstbehinderte Kinder und lieferte Essen auf Rädern aus. 2003 bis 2009 ließ er sich zudem für den Fahrdienst des Notarztes einteilen. Seit 2000 ist er hauptberuflich als Ausbildungsbeauftragter tätig. Seit 2017 ist er stellvertretender BRK-Kreisgeschäftsführer und wurde im November 2017 auch zum ehrenamtlichen Katastrophenschutzbeauftragten des BRK-Kreisverbands ernannt.

Isolde Krapf