Bad Kissingen vor 32 Minuten

Militär

Knall in der Nacht über Unterfranken

Ein Passagierjet aus der Türkei war am Samstag per Funk nicht zu erreichen. Deshalb stiegen zwei Eurofighter auf. Der Überschall-Knall der Jagdflugzeuge beendete für viele Franken die Nachtruhe. Was war geschehen?