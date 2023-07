Bad Kissingen: Helios-Krankenhaus hat neuen Oberarzt für Intensivmedizin - sein Werdegang

Das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen begrüßt einen neuen Oberarzt der Anästhesie- und Intensivmedizin.

Wie die Helios Servicegesellschaft Süd GmbH berichtet, ist Dr. med. Dirk-Christian Nüchter (54) neuer Oberarzt der Anästhesie und Intensivmedizin im Helios S.t Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen. Er wird hauptsächlich auf der Intensivstation im Einsatz sein. „Dr. Nüchter für unser Team zu gewinnen ist ein sehr gutes Zeichen, insbesondere für die intensivmedizinische Versorgung unserer Patienten. Er ist ein sehr erfahrener und versierter Mediziner, der unserer Intensivstation sicherlich neue, spannende Impulse geben wird,“ freut sich Dr. med. Bernhard Rübsam, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus.

„Ich freue mich auf die Herausforderung am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen, weil ich hier die notwendige medizinische Basis-Versorgung der Menschen im Landkreis Bad Kissingen und Umgebung auf allerhöchstem Niveau umsetzen kann,“ so Nüchter.

Geboren und aufgewachsen ist Dirk-Christian Nüchter in Berlin, wo er auch Humanmedizin studiert hat. Zunächst an der Freien Universität Berlin (FU Berlin) und schließlich an der Charité, wo er auch in der Notfallmedizin promoviert habe. Zur Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie und zum Erlangen der Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin und spezielle anästhesiologische Intensivmedizin war er seit 1996 an der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie der Universität Würzburg. Seine Tätigkeitsbereiche waren hier vor allem die anästhesiologische Intensivstation sowie die Viszeral- und Kinderchirurgie.

Als Dozent am Würzburger Anästhesie- und Notfallsimulator hat er sein Wissen an Berufsanfänger und erfahrene Facharzt-Kollegen weitergegeben.

Ab 2009 übernahm er die Geschäftsführung des Main-MVZ in Schweinfurt und war dort auch ärztlicher Leiter. In Kooperation mit dem MVZ Leopoldina war er maßgeblich an der Planung des Ambulanten OP-Zentrums (AOZ) im neu gebauten Gesundheitspark am Leopoldina Krankenhaus beteiligt und übernahm nach der Fertigstellung ab 2013 dort die Gesamtleitung.

Dr. Nüchter hat zwei erwachsene Töchter und lebt bei Schweinfurt. In seiner Freizeit spielt er Bass in zwei Bigbands und hilft in der Landwirtschaft der Familie seiner Partnerin aus.