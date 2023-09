Trampolinhallen in Aschaffenburg: Der Ort für actiongeladenes Hüpfvergnügen

Aschaffenburg beherbergt die beiden Trampolinhallen Jump'n Fly und Airbase. Beide bieten verschiedene Bereichen und Attraktionen, die einen Tag voller Spaß und Action ermöglichen sollen.

Hier erfährst du alles rund um Öffnungszeiten, Preise und Attraktionen der Trampolinhallen.

Trampolinhalle Jump'n Fly Aschaffenburg

Die Trampolinhalle Jump'n Fly in Aschaffenburg hat immer Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 15 bis 21 Uhr und Samstag & Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Preise variieren, je nachdem, wie lange du hüpfen möchtest. 60 Minuten kosten 13,50 Euro, 90 Minuten 19,50 Euro und 120 Minuten 25,50 Euro. Darüber hinaus gibt es verschiedene Gruppen-, Kombi- und Rabatt-Tickets. Diese findest du auf der Website der Trampolinhalle. Die Halle liegt im Mainwiesenweg 83 in Aschaffenburg.

Diese Angebote findest du im Jump'n Fly:

Free-Jump-Area : Hier kannst du frei auf verschiedenen Trampolinen herumspringen.

: Hier kannst du frei auf verschiedenen Trampolinen herumspringen. Walk the Wall : Versuche, mithilfe eines Trampolins verschieden hohe Wände hochzuspringen.

: Versuche, mithilfe eines Trampolins verschieden hohe Wände hochzuspringen. Jump Tower: Springe von einem Turm auf ein weiches Luftkissen.

Springe von einem Turm auf ein weiches Luftkissen. Ninja Court : Versuche dich im Ninja-Sport.

: Versuche dich im Ninja-Sport. Air Bag : Springe von Trampolinen aus auf ein großes Luftkissen.

: Springe von Trampolinen aus auf ein großes Luftkissen. Wraped Wall : Versuche, eine hohe Wand hochzurennen.

: Versuche, eine hohe Wand hochzurennen. Dodge Ball : Wie Völkerball, nur auf Trampolinen.

: Wie Völkerball, nur auf Trampolinen. Battle Beam : Versucht einander in eine Hackschnitzelgrube zu schubsen.

: Versucht einander in eine Hackschnitzelgrube zu schubsen. Wipe Out : Springen und Bücken immer im Wechsel – sonst wirst du vom sich drehenden Arm umgeworfen.

: Springen und Bücken immer im Wechsel – sonst wirst du vom sich drehenden Arm umgeworfen. Slam Dunk Area : Basketball mit Trampolin.

: Basketball mit Trampolin. Spider Wall: Ein Element des Ninja-Sportes, an dem du deine Kletterskills testen kannst.

Trampolinhalle Airbase Aschaffenburg

Die zweite Trampolinhalle liegt nicht genau in Aschaffenburg. Der Airbase Trampolinpark befindet sich in der Daimlerstr. 4 in 63768 Hösbach, nicht weit von Aschaffenburg entfernt. Auch hier stehen eine Vielzahl an actionreichen Attraktionen für dich bereit:

Air Soccer Court : Fußball auf dem Airfloor-Field.

: Fußball auf dem Airfloor-Field. Big Airbag & Towers : Wage den Sprung auf ein großes Luftpolsterkissen.

: Wage den Sprung auf ein großes Luftpolsterkissen. Digital Dodgeball Area : Wie Völkerball – nur auf Trampolinen.

: Wie Völkerball – nur auf Trampolinen. Flying Dunk : Basketball auf Trampolinen.

: Basketball auf Trampolinen. Free Jump & Foam Pit: Springe von einem Trampolin in eine große Hackschnitzelgrube.

Springe von einem Trampolin in eine große Hackschnitzelgrube. Halfpipe : Auf drei großen Trampolinen kannst du zeigen, was in dir steckt.

: Auf drei großen Trampolinen kannst du zeigen, was in dir steckt. High Performance : Trampoline, wie sie die Athleten bei Olympia verwenden.

: Trampoline, wie sie die Athleten bei Olympia verwenden. Interactive Jump: Trainiere deine Hand-Auge-Koordination.

Trainiere deine Hand-Auge-Koordination. Main Court : Springe auf den aneinandergereihten Trampolinen umher.

: Springe auf den aneinandergereihten Trampolinen umher. Ninja Tag Area : Trainiere deine Ninja-Skills.

: Trainiere deine Ninja-Skills. Slackline: Balance ist alles in der Slackline-Area.

Balance ist alles in der Slackline-Area. Tumble Track : Zeige deine Tricks auf der längsten Tuble Track Line in ganz Unterfranken.

: Zeige deine Tricks auf der längsten Tuble Track Line in ganz Unterfranken. Valojump : Kombiniere Trampolin-Springen mit einem Spiel.

: Kombiniere Trampolin-Springen mit einem Spiel. Walk the Wall: Stelle dein gesamtes Können bei diesem Parcours unter Beweis.

Der Airbase Trampolinpark ist immer Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr, an Feiertagen von 12 bis 19 Uhr und in den Ferien Montag bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Die Preise richten sich auch bei dieser Trampolinhalle nach der Sprungzeit. 60 Minuten kosten 13,90 Euro, 90 Minuten 19,90 Euro und 120 Minuten 25,20 Euro. Kinder unter sieben Jahre sind vergünstigt. Weitere Gruppen- oder Kombirabatte kannst du der Website entnehmen.