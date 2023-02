Kostüme, Krapfen und Konfetti gehören traditionell zur Faschingszeit. Nach mehreren Jahren Corona-Pause ist die Feierlust bei Faschingsnarren in diesem Jahr besonders groß. Doch ein Verbot aus Unterfranken könnte die Stimmung trüben: Dort wurde nämlich ein Konfetti-Boykott angekündigt. Wie ernst das Ganze gemeint ist, wird nun aber in den sozialen Medien diskutiert. Die Formulierung wirft nämlich Fragen auf.

"Kein Konfetti werfen!!! Macht Flecken!!!", prangt in kunterbunten Buchstaben und mit vielen Ausrufezeichen versehen auf dem Schild. Entdeckt wurde es in Aschaffenburg und später auf der Instagram-Seite "Notes of Germany" gepostet. Dort werden regelmäßig kuriose Schilder und Zettel veröffentlicht, die deutschlandweit abfotografiert und eingeschickt wurden. "Irgendwo hört der Spaß auf", lautet die launige Bildunterschrift zu dem Fund aus Aschaffenburg.

Konfetti-Hinweis aus Aschaffenburg belustigt das Netz

Welcher Faschingsmuffel das Schild aufgehängt hat, wird nicht verraten. In den Kommentaren wird allerdings gerätselt, was der oder die Verantwortliche damit genau aussagen will. Eine Interpretation sieht beispielsweise folgendermaßen aus: "'Macht Flecken' klingt wie eine Aufforderung." Das verstehen andere User genauso: "Ist das ein Befehl? 'Macht Flecken, aber zackzack'!" Oder: "Man soll kein Konfetti werfen, sondern Flecken machen."

Ein sarkastischer Kommentar unter dem Post lautet: "Okay, dann lege ich mein Konfetti eben vorsichtig auf den Boden. Und wie man am besten Flecken macht, kann ich bestimmt irgendwo auf YouTube lernen." Ein weiterer Instagram-Nutzer befürchtet, das geworfene Konfetti könnte höchstens "Stressflecken" bei denjenigen verursachen, die die bunten Papierschnipsel wieder aufräumen müssen.

Ein Nutzer liefert aber eine hilfreiche Erklärung zum Konfetti-Verbot, "für die Menschen, die es nicht verstehen": Die Farbe könne nämlich abfärben. Besonders wenn feuchtes Konfetti, beispielsweise bei einem verregneten Faschingsumzug oder bei einer feuchtfröhlichen Karnevalsparty auf heller Kleidung landet, kann das unerwünschte Flecken hinterlassen. Damit das Kleidungsstück in diesem Fall nicht in der Tonne landen muss, können Entfärber oder Wäscheweiß aus dem Drogeriemarkt als Retter dienen.

