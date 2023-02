Konsumenten von Drogerieartikeln haben in Deutschland die Wahl zwischen drei großen Ketten: Dm, Rossmann und Müller. Die drei Händler unterschieden sich hinsichtlich des Sortiments teilweise stark voneinander: Während man bestimmte Marken und Artikel nur bei Rossmann kaufen kann, sind andere nur im Sortiment bei dm oder Müller vertreten.

Dm bleibt unter den Drogeriemärkten ungeschlagen, was den Umsatz in Deutschland betrifft. Während Dm laut einigen Angaben 9,92 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2022 generieren konnte, liegt Rossmann mit 8,45 Milliarden Euro knapp darunter. Müller hingegen kommt auf rund 4,15 Milliarden Euro Umsatz (Stand 2021). Dabei schlägt Rossmann Dm und Müller bei der Anzahl der Geschäftsstellen in Deutschland: Rossmann betreibt aktuell 2263 Filialen, während es bei Dm rund 2100 sind. Gut 570 Filialen sind es bei Müller.

Wie viele Dm, Müller und Rossmann-Filialen gibt es in Bamberg?

In Bamberg liegt dagegen Dm vorne, wenn man auf die absolute Filialen-Anzahl blickt. Alleine die Stadt Bamberg kommt auf drei Filialen. Diese befinden sich an folgenden Standorten:

Würzburger Straße 57a, 96049 Bamberg

Pödeldorfer Straße 136-138, 96052 Bamberg

Franz-Ludwig-Straße 12, 96047 Bamberg

Zusätzlich gibt es in Hallstadt noch zwei weitere dm-Filialen: in der Michelinstraße 142 und in der Biegenhofstraße 2, 96103 Hallstadt.

Im Gegensatz dazu ist Rossmann bis dato nur mit einer einzigen Filiale in Bamberg vertreten, die sich an der Breitenau 2, 96052 Bamberg, befindet. Mit der neuen Filiale, die im März am Laubanger eröffnen soll, will Rossmann expandieren - und lässt die Zahl von Rossmann-Filialen auf zwei steigen.

Auch einen Müller gibt es in Bamberg nur einmal, nämlich am Maximilianplatz 14, 96047 Bamberg. Die Menschen in Hallstadt dagegen können sich über zwei Müller-Filialen freuen: in der Milchelinstraße 42 und in der Emil-Kemmer-Straße 7, 96103 Hallstadt.

Dm ist in Deutschland am beliebtesten

Im Kontrast zu den Drogerien Dm und Rossmann ist Müller mit einem breiter aufgestellten Sortiment an Schreib- und Spielwaren vertreten. Trotzdem ist Umfragen zufolge Dm Spitzenreiter, was die Beliebtheit unter den Deutschen angeht. Zusätzlich bietet Dm laut der Verbraucherumfrage "Kundenmonitor 2021" das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, punktet bei der Vorrätigkeit der Produkte und bei der Angebotsvielfalt. Auch die Qualität der Kosmetik-Produkte, der Eigenmarken sowie der Bio-Produkte sei ungeschlagen.

Was Kundenservice und bequemes Einkaufen betrifft, setzen alle drei Anbieter auf Digitalisierung: So bieten die Drogerieketten Kunden die Möglichkeit, Produkte online per App zu kaufen oder Coupons und Rabatte zu sammeln.

