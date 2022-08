Das Einsatzgeschehen rund um das Taubertal-Festival gestaltete sich laut der zuständigen Inspektion aus Ansbach auch im weiteren Verlauf unauffällig und überschaubar. Bereits am Freitag hatten die Beamten über die Vorkommnisse in und am Festivalgelände berichtet. Rund 15.000 Besucher freuen sich offensichtlich sehr über die vollen Bühnentage. Dieser Umstand, so vermutet es die Polizei, ließ für Handgreiflichkeiten oder übertriebene Späße offensichtlich wenig Raum.

Meist konnten kleinere Reibereien und Unstimmigkeiten durch den Ordnungsdienst oder Polizeikräfte kommunikativ beigelegt werden. Ein 18-Jähriger sowie sein 19-jähriger Begleiter hielten sich ohne Eintrittsbändchen auf dem eingefriedeten Campingplatz Berg auf, um Pfandflaschen einzusammeln. Hartnäckig kehrten sie trotz durch den Sicherheitsdienst ausgesprochener Platzverweise auf das Gelände zurück, sodass Anzeigenerstattung wegen Hausfriedensbruchs und Leistungserschleichung erfolgte.

"Durchaus bemerkenswert": Polizeibericht zum Taubertal-Festival 2022

Bis zum Sonntagmittag, 14.08.2020 war vor allem die Festivalwache der Polizei an der Barbarossabrücke gefragt. Insbesondere sind hier Fund- und Verlustanzeigen von Mobiltelefonen zu registrieren. Letztlich wird versucht, Handys und Eigentümer wieder zusammenzuführen.

"Durchaus bemerkenswert" findet die Polizei, dass Diebstahlsdelikte in den Campingbereichen, die vor einigen Jahren noch wiederholt zu verzeichnen waren, bei der 25. Jubiläumsauflage des Taubertal-Festivals bislang nur eine Nebenrolle gespielt haben.